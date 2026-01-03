Branko Hrg izbačen iz Hrvatske demokršćanske stranke

Hrvatska demokršćanska stranka (HDS), kojoj se nekadašnji križevački gradonačelnik Branko Hrg priključio još u jesen 2016. godine, objavila je 19. prosinca 2025. na službenim stranicama odluku predsjednika stranke Gorana Dodiga o bezuvjetnom i trenutnom isključenju dotadašnjeg potpredsjednika Hrga iz stranke.

Kao razlozi za izbacivanje Hrga iz HDS-a navode se “teška povreda članskih obveza, zlouporaba položaja i ovlasti, dovođenje u zabludu državnih tijela i članstva HDS-a, kao i besramno kršenje Statuta stranke te djelovanje suprotno temeljnim vrijednostima i načelima HDS-a”. U istom se aktu tvrdi da su navedeni Hrgovi postupci “prouzročili štetne posljedice za ugled i političke interese HDS-a”.

Branko Hrg, s dugogodišnjim političkim iskustvom križevačkog gradonačelnika i saborskog zastupnika, sa završenom višom školom za predškolski odgoj djece, već drugi mandat radi kao državni tajnik u Ministarstvu obrane, s posljednjih godinu dana za mjesečnu plaću od čak 4300 eura neto. Medijski je zadnje istupao vezano uz uvođenje obveznog vojnog roka.

“Samoobranu će učiti – rad dronovima – rukovanje, osobnim naoružavanje, želimo napraviti i dodatne aktivnosti npr. da se vježbaju – igrajući paintball – to je jedna od stvari koje želimo približiti mladim ljudima”, izjavio je Hrg još u listopadu za RTL Danas, a prenio Nacional.hr.

Pitanja oko više detalja i molbu za komentiranjem Hrgovog izbacivanja iz HDS-a još smo u utorak poslali nacionalnoj središnjici i križevačkom ogranku HDS-a te samom državnom tajniku Hrgu, pa ćemo ih prirediti i objaviti čim ih dobijemo.