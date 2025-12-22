Dodijeljeno 35 gradskih stipendija za deficitarna zanimanja

U subotu, 20. prosinca u dvorani Križevačkog poduzetničkog centra, na 1. katu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci, održano je potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija Grada Križevaca za studente deficitarnih zanimanja, kojim je 35 studentica i studenata ostvarilo pravo na mjesečnu stipendiju u iznosu od 250 eura, jednu od najviših iznosa stipendija u Hrvatskoj. Stipendije se dodjeljuju na razdoblje od 12 mjeseci, od listopada 2025. do rujna 2026. godine.

Gradonačelnik Katanović: „Križevci su mali grad, ali lijepo uređen, i u blizini glavnoga grada“

„Čestitam vam svima i želim vam puno uspjeha u daljnjem školovanju. Želim vam da i nakon svog školovanja ostanete u ovom lijepom gradu. Križevci su mali grad, ali lijepo uređen, i u blizini glavnoga grada,“ istaknuo je križevački gradonačelnik Tomislav Katanović i uputio čestitke studentima povodom nadolazećih blagdana. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i pročelnik gradskog Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.

Pravo na stipendiju ostvarili su sljedeći studenti medicine, računarstva, dentalne medicine, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, logopedije, farmacije, građevinarstva, strojarstva, sestrinstva, poslovne informatike te elektrotehnike i informacijske tehnologije: Elena Beljak, Elena Miklečić, Ema Katana, Elena Stella Buzina, Luka Vuković, Mateo Lugomer, Sara Sokač, Tea Jaušić, Dora Sokač, Neven Krulić, Luka Knapić, Marko Posavec, Lucija Janeš, Katja Ščetar, Franka Janeš, Filip Brunović, Luka Valjak, Tamara Bilješko, Anamarija Vuković, David Copak, Tea Tomičević, Anamarija Brunović, Hana Horvat, Bruno Antolić, Matej Vlahek, Petra Turković, Ivana Sokač, Frane Marinković, Leona Ostojić, Lovro Bošnjak, Lara Brlek, Mia Bašić, Andro Bartaković, Tea Đurin i Lorna Habijanec.

Navedimo da je, na aktivnosti A330204 nedavno donesenog gradskog proračuna, za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja u 2026. godini predviđeno 60 tisuća eura što, ako mjesečna rata ostane 250 eura, ispada ne više od 20 stipendija. Usporedbe radi, bivša gradska administracija za prošlu je akademsku godinu u konačnici dodijelila ukupno 44 stipendije po 250 eura, a godinu ranije njih 31 po 200 eura.

Vraća se model beskamatnog kreditiranja studenata

Gradonačelnik Katanović je pojasnio kako Grad Križevci, uz program studentskih stipendija, uvodi i novi program beskamatnih studentskih kredita koji, u slučaju urednog izvršavanja studentskih obveza, za sve studente koji nakon studija ostanu živjeti na području Grada Križevaca, prelaze u oblik studentske stipendije.

To praktično znači da će student korisnik kredita nakon završetka studija, uz eventualni poček od godinu dana, morati početi vraćati glavnicu kredita, ili dio glavnice prema usputnim najavama iz Grada da će uz zadovoljavanje određenih kriterija umjesto studenta vraćati i dio glavnice, no to će i dalje predstavljati značajnu financijsku obavezu za završene studente sve dok ne nađu posao.

Samo za one studente koji su završili studij polažući godinu za godinom te im prebivalište i dalje bude prijavljeno na području Grada Križevaca, Grad se obvezuje u potpunosti namiriti iznos kredita, i to na temelju zahtjeva i priložene dokumentacije kojim će završeni student zatražiti povrat otplaćenih rata u prethodnoj godini.

Za to je na proračunskoj aktivnosti A330203 za subvencioniranje studentskih kredita u 2026. godini, predviđeno 36.500 eura. Ako iznos kredita bez kamata bude na razini današnje stipendije 3 tisuće eura godišnje, iz predviđene proračunske stavke neće se moći pokriti više od 10 čitavih glavnica s kamatama. No, treba navesti da će u praksi prve glavnice eventualno doći na naplatu ako pojedini studenti naredne godine uspješno završe studij i ostanu živjeti u Križevcima. Ako se pak čitav iznos planiran u 2026. iskoristi samo za plaćanje kamata, to pretpostavlja dodjelu maksimalno 50 studentskih kredita, dok će odgovornost za eventualne otplate glavnica i daljnjih kamata biti na gradskim proračunima u idućim godinama.

Odljev mlađeg stručnog kadra iz gradske uprave

Iako je gradonačelnik Katanović svoju objavu na Facebooku isti dan o uvođenju beskamatnih studentskih kredita naslovio „NOVO U KRIŽEVCIMA“, vrijedi navesti činjenicu da su studentski krediti u Gradu postojali čak dva desetljeća unazad, što je vidljivo iz intervjua ondašnjeg gradonačelnika Branka Hrga, koji je dao netom lansiranom portalu Križevci.info početkom lipnja 2005. godine:

„Postoje dvije varijante – krediti i stipendije. Stipendije koje Grad raspisuje podrazumijevaju i obvezu zapošljavanja u Poglavarstvu. Mi tako školujemo vlastite kadrove koji će se u posao uhodavati i postepeno smjenjivati dio postojećeg kadra koji se umirovljuje.“

S obzirom da je iz križevačke gradske uprave u proteklih pola godine, nakon održanih lokalnih izbora, otišlo čak sedam službenika, sve mlađi stručni kadar, možda nije naodmet razmotriti princip nekadašnjeg gradonačelnika Hrga kojim je nastojao stručnim kadrom pomladiti gradsku upravu.