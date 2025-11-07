Večeras četvrta samostalna izložba Damjana Abou Aldana

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci, večeras, 7. studenog, bit će otvorena četvrta samostalna izložba Damjana Abou Aldana. Na izložbi će biti predstavljeno 40 autorskih djela od kojih je 20 ulja na platnu, a 20 su ilustracije, crteži i tematski dizajn. Otvorenje je u 18 sati, a ulazak je slobodan. Izložba će biti postavljena tjedan dana, do 14. studenog.

Abou Aldan je magistar filozofije i magistar sestrinstva, cijeli život živi u Križevcima. Profesionalno se bavi obrazovanjem, uglavnom zdravstvenih djelatnika, na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Autor je preko desetak stručnih knjiga i znanstvenih članaka. Slikanjem se bavi od 2008. godine, 2017. mu je objavljena prva ilustrirana priča „Svi moji svjetovi“, a 2020. druga „Tamo u oblacima“. Od 2020. bavi se i tematskim dizajnom.

U sklopu izložbe bit će prikazana i knjižica citata iz prve dvije ilustrirane priče istog autora, čije se novo izdanje planira za 2026. Uredništvo i tisak kataloga potpisuje Anja Novosel, a za postavljanje izložbe odgovorna je Marija Rogina. Na otvorenju operne arije će izvesti Marin Čargo, bariton iz zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta te Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

POPIS IZLOŽAKA (ulja na platnu)

„Zahvalnost“

2016., 140 x 100 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Mudrost“

2017., 80 x 100 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Razum“

2017., 2023., 140 x 100 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„San ruže“

2019., 60 x 80 cm, ulje na platnu/oil on canvas

(privatna zbirka/private collection)

„Križevački mozaik“

2025., 150 x 120 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Trag u beskraju“

2020., 100 x 80 cm, ulje na platnu/oil on canvas

(privatna zbirka/private collection)

„Karijatide“

2023., 100 x 80 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Arena di Verona“

2023., 85 x 60 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Stare stepenice“

2013., 40 x 28 cm, ulje na platnu/oil on canvas

(privatna zbirka/private collection)

„Castello“

2017., 50 x 40 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Lanterna“

2024., 60 x 40 cm, ulje na platnu/oil on canvas

(privatna zbirka/private collection)

„Secret garden“

2024., 60 x 50 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Provansa“

2021., 47 x 60 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Trogir“

2024., 60 x 40 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Zalazak“

2025., 120 x 100 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Mediteran“

2022., 59 x 42 cm, ulje na platnu/oil on canvas

„Postira“

2024., 50 x 60 cm, ulje na platnu/oil on canvas

(privatna zbirka/private collection)

„Borna“

2023., 50 x 40 cm, ulje na platnu/oil on canvas

(privatna zbirka/private collection)

„Vaza s cvijećem“

2018., 49 x 69 cm, ulje na platnu/oil on canvas

(privatna zbirka/private collection)

„Mediteransko dvorište“

2022., 24 x 17 cm, ulje na platnu/oil on canvas