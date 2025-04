[FOTO] HDZ predao potpise: Spremni smo koalirati sa svima koji će slušati građane

Križevački HDZ predao je u ponedjeljak popodne Gradskom izbornom povjerenstvu potpise građana za kandidaturu Mate Devčića za gradonačelnika i Denisa Maksića (HDS) za njegovog zamjenika, kao i potpise za zajedničku listu tih stranaka za kandidate za Gradsko vijeće. Na njoj će, uz dosadašnje vijećnike Maksića i Gorana Hrga, biti i nekadašnji gradski i županijski vijećnik Stjepan Peršin. Skupili su nešto više od 700 potpisa, vodit će afirmativnu kampanju, rekao je Devčić, a prema informacijama o anketama koje dobivaju iz raznih izvora, očekuju svakako tri vijećnika, nadaju se i više.

“Što se tiče GO HDZ-a mi nismo radili ankete niti imamo saznanja o nekakvoj anketi koja bi govorila u prilog tome da smo mi bolji ili lošiji u odnosu na druge kandidate. Iskoristit ćemo ovo vrijeme do izbora da se dobro prezentiramo, da ponudimo gradu određene ideje za koje slušamo da su građani zainteresirani“, izjavio je Devčić. Spremni su, dodao je, koalirati sa svima koji su voljni raditi ono čemu služi gradska uprava, a to je – slušati građane.