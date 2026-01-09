Frakcijski rat u HDS-u – Hrg i Zekanović protiv Dodiga i suradnika

Prije tjedan dana pisali smo o odluci prvog i dugogodišnjeg predsjednika Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) Gorana Dodiga, kojom je bezuvjetno i trenutno isključio svojeg dotadašnjeg zamjenika, Branka Hrga iz stranke. Iako smo odmah upite za detaljima i razlozima ove situacije poslali e-poštom na tajništvo stranke (tajnistvo@demokrscani.hr), zatim križevački ogranak stranke (demokrscani.krizevci@gmail.com) i samom akteru, državnom tajniku Hrgu u Ministarstvo obrane RH, na njegovu službenu adresu e-pošte, u ovih desetak dana odgovor smo dobili jedino od tajništva HDS-a, odnosno barem se tako čini iz samog odgovora s te službene adrese i navedenog potpisa, koji glasi:

“Iznad svega nam je drago da se interesirate za odluke koje se donose u HDS-u. To je znak da HDS iz jedne male stranke prelazi u prepoznatljivu, iskrenu, poštenu, demokratsku i nadasve demokršćansku stranku. Za sada je sve objašnjeno u Odluci od 19. prosinca. U odluci su navedeni i razlozi isključenja. Za sve daljnje korake, ako do njih dođe, javnost, pa i Vi, bit ćete na vrijeme obaviješteni. Ispričavamo se zbog zakašnjelog odgovora koji je nastao zbog opravdanih razloga. Nadamo se unaprijed dobroj i korektnoj suradnji. Vama i vašim pratiteljima želimo sretnu i blagoslovljenu Novu godinu! S poštovanjem, Tajništvo HDS-a”.

Križevački HDS, inače vrlo ažuran prema redakcijama lokalnih medija kad treba informirati o inicijativi za postavljanje jarbola sa zastavama na središnje križevačke trgove, o ovoj temi šuti kao zaliven, a ni sam državni tajnik Hrg nas očito ne smatra dostojnim njegovih odgovora. Stoga smo provjerili do kojih su informacija uspjeli doći drugi lokalni, regionalni i nacionalni mediji na ovu temu.

Portal Prigorski.hr tako još krajem prošle godine sa službenih stranica www.demokrscani.hr prenosi i informaciju o održanom izbornom saboru HDS-a, odmah dan nakon objave odluke o Hrgovom isključenju iz stranke, gdje je za predsjednika izabran ponovno Goran Dodig, njegovog zamjenika Vlado Hruban, dopredsjednik je Vatroslav Jukić, a članovi predsjedništva HDS-a Matija Tomljanović, Kristina Tabak i Igor Vojković. U novom, ovotjednom članku Prigorski.hr otkriva i prenosi informacije iz Slobodne Dalmacije da se u HDS-u očigledno odvija rat dviju frakcija.

Prva je ona splitska, utemeljiteljska, oko Gorana Dodiga, a drugu, kako prenosi Slobodna Dalmacija, predvode Branko Hrg i Hrvoje Zekanović, jedini HDS-ov saborski zastupnik kojeg je upravo Hrg doveo u stranku prije tri godine radi podizanja razine “političkog adrenalina”. Adrenalin u HDS-u je ovih dana očito na vrhuncu jer Dodig tvrdi da je, uz Hrga, iz stranke izbacio i Davora Vukmirića, zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda zbog “osobito teških povreda članskih obveza, nedemokratskog i netolerantnog ponašanja i ucjenjivanja članova HDS-a”.

Hrg i Zekanović za Slobodnu Dalmaciju tvrde da Dodig i njegovi suradnici ne govore istinu, da je predsjedniku mandat istekao 18. prosinca, i u nadležnom registru jedina osoba ovlaštena za zastupanje HDS-a je zamjenik predsjednika, odnosno Hrg. Štoviše, i oni su održali izborni sabor, i to 21. prosinca u Zagrebu, kažu, “na zahtjev više od 50% podružnica, te po zaključku Nadzornog odbora stranke”. Po njima, novi predsjednik je Hrvoje Zekanović, a dvojac Hrg-Vukmirić ne da nije izbačen već je izabran u predsjedništvo HDS-a. Također, tvrde da im, kao legitimnom vodstvu, “dosadašnja službena mrežna stranica HDS-a nije dostupna” te se na njoj “već dulje vrijeme objavljuju lažne i neistinite informacije”, iz čega se dade zaključiti da u stranci vrije već neko dulje vrijeme.

Uvidom u Registar političkih stranaka RH doista se može vidjeti da je kao jedina osoba koja zastupa stranku naveden Branko Hrg kao zamjenik predsjednika. No, još uvijek nisu ažurirane ostale informacije pa je prerano reći koji će od dva izborna sabora ući u registar kao legitiman, a koja će se frakcija morati eventualno osnovati novu stranku ili se pomiriti sa sudbinom ili se pak prikloniti nekoj od postojećih, srodnih stranaka. HDS kao jedna od manjih parlamentarnih stranaka izgleda doživljava svoj raskol.

Kao završnu zanimljivost navedimo da su vezano uz ovu temu neki portali, poput Danica.hr, Sjever.hr. NacionalnoPlus.hr pa i sam Prigorski.hr, iznijeli tezu kako bi Hrga moglo smijeniti s dužnosti državnog tajnika ako situacija oko HDS-a završi nepovoljno za njegovu i Zekanovićevu frakciju. No, tu treba podsjetiti da je Hrg, iako član HDS-a od 2016. i zamjenik predsjednika stranke od 2021. godine, pred parlamentarne izbore 2020. osvanuo kao kandidat na nezavisnoj listi Željka Lackovića za II. izbornu jedinicu, a četiri godine kasnije na HDZ-ovoj listi. Oba puta vrlo je upitno koliko je to bilo u skladu s politikama HDS-a, a koliko zapravo vlastita Hrgova ambicija, i to nakon dva obavljena saborska mandata, što mu je na kraju i donijelo već drugi mandat državnog tajnika u MORH-u. Stoga se ne čini izvjesnim da će HDZ tu reagirati zbog raskola u HDS-u, prije je moguće zbog manjka kompetencija, na što godinama opetovano upozoravaju stručnjaci.