Denis Maksić ponovno predsjednik HDS-a Križevci

U srijedu, 29. listopada 2025. godine održan je izborni Sabor Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) Križevci, na kojem je za predsjednika ponovno izabran Denis Maksić, dok je za zamjenika predsjednika izabran Tomislav Karlović, a za tajnicu Ivana Pukec.

Maksić radi kao službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, a ispred HDS-a Križevci jedini je vijećnik u križevačkom Gradskom vijeću.

Maksić je istaknuo kako je HDS bio uvijek otvoren za komunikaciju s građanima, te će kroz programske smjernice nastaviti s dosadašnjom praksom i radom, a u budućem periodu će se zalagati za poboljšanje uvjeta života u prigradskim naseljima i gradu Križevcima.