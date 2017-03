U nedjelju 12. ožujka u predvečernjim satima iznenada je, u 39. godini života, preminuo Marko Marciuš, križevački književnik i glazbeni producent.

Umro je na putu iz Križevaca u koprivničku bolnicu, kamo ga je, doznajemo, vozio susjed, priskočivši mu upomoć vidjevši kako mu je pozlilo na ulici blizu njegova doma u Križevcima.

Marciuš je rođen 1978. u Zagrebu, u Križevcima je završio osnovnu školu i gimnaziju, a u tom je gradu desetak godina svirao i u Tamburaškom orkestru Glazbene škole Alberta Štrige, a nekoliko godina i kao gitarist u grunge bendu Tripl Kripl. U Zagrebu 1996. na Filozofskom fakultetu upisuje studij kroatistike i pedagogije i počinje se intenzivno baviti pisanjem. Objavljuje kratke priče i osvrte u svim važnim domaćim književnim časopisima i magazinima, poput Vijenca i Zareza, a radovi su mu objavljivani i u zbirkama i antologijama hrvatske proze, poput Urbani vračevi (2005.), “Pet autora traži naslov” (2006., tekstovi petorice Križevčana), Najbolje hrvatske priče – 2006., u izboru Miljenka Jergovića 2007, a pojavljuje se i kao tema diplomskog rada.

Portal goodreads.com ističe da je Marko Marciuš 2010. objavio svoju prvu samostalnu zbirku priča naslovljenu “Pročitaj me“, a odonda datira i njegova plodna suradnja s časopisom za znanstvenu fantastiku Ubiq. U njemu redovito obljavljuje zapažene i hvaljene uratke sve do lani. Objavljene tekstove rado i čita, nastupajući na književnim večerima diljem Hrvatske, educirajući i mlade željne kreativnog pisanja.

Osim književnog rada, bavi se i producentskim, i to angažmanom u produkciji elektronske glazbe kao član postave Far Go Traders, te pojedinačno kao A Stunned Visitor.

Marciuš je radio na objavi svojih novih sabranih djela, no “Kalifova šahovska ploča” ostala je, nažalost, samo u elektronskom izdanju… Prijatelji na njegovu Facebook profilu u nevjerici se od njega rastaju…



Pogreb Marka Marciuša je u utorak 14. ožujka u 15 sati na Gradskom groblju u Križevcima.