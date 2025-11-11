Sandra Poštić i Martina Valec-Rebić na prijemu u Gradu

Prošli je tjedan u križevačkoj gradskoj upravi održan prijem za najbolje odgojno-obrazovne djelatnice s područja Križevaca, Sandru Poštić i Martinu Valec-Rebić iz Osnovne škole Ljudevita Modeca, koje su tom titulom proglašene od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za prošlu školsku godinu, među 522 nagrađenih djelatnika iz cijele Hrvatske. Grad Križevci ih je također nagradio novčanim iznosom od 330,00 eura bruto.

Nagradu za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske uz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima dobile su za međunarodne i državne projekte, državna natjecanja, sudjelovanje na državnim i međunarodnim smotrama, izradu obrazovnih materijala, pisanje stručnih članaka, održavanje predavanja na županijskim i državnim stručnim skupovima te unapređenje rada škole.

„Prije svega od srca vam čestitam na dobivenoj nagradi, jako smo ponosni. Kada pogledamo unazad, zaista se vidi vaš kontinuitet u odgoju i obrazovanju. Nakon ulaganja i svega ostalog ipak dođu i rezultati i to je zadatak svih nas za lokalnu zajednicu,“ istaknuo je gradonačelnik Tomislav Katanović, istaknuvši da je cilj ove administraciji osigurati jednosmjensku nastavu za sve osnovnoškolce čime bi se značajno unaprijedila kvaliteta obrazovanja u gradu.

Obje su nastavnice zahvalile na podršci i organizaciji prijema, na kojem su još prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel te ravnatelj Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci dr. sc. Tomislav Bogdanović. Napomenimo za kraj da je ovo bila peta državna nagrada koju su primile nastavnice Poštić i Valec-Rebić.