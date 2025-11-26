Predstavljanje projekta „Kad ODRASTEM“ na 7. znanstvenom turniru Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci

U Osnovnoj školi Ljudevita Modeca Križevci 27. studenoga 2025. održat će se 7. znanstveni turnir pod temom „Energija: Power-up prirode“. U sklopu turnira bit će održano i drugo javno predstavljanje projekta #KadOdraSTEM.

U sklopu programa Znanstvenog turnira bit će predstavljen projekt Kad ODRASTEM, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (85 %) i iz državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %).

Nositelj projekta je ODRAZ iz Zagreba, a partneri su Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Šibeniku, udruga KOLEKTIV 4B iz Šibenika te osnovne i srednje škole iz različitih dijelova Hrvatske, među kojima i Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci.

Tijekom turnira, uz javno predstavljanje projekta Kad ODRASTEM, učenike, mentore i goste očekuje bogat znanstveni i edukativni program:

Natjecanje učenika u znanju i eksperimentalnim vještinama

u znanju i eksperimentalnim vještinama Predavanje za učenike i mentore

Prezentacija za mentore: 3D modeliranje i 3D print (projekt „Kad ODRASTEM“)

Nagrade za najuspješnije timove učenika

za najuspješnije timove učenika Predavanje: prof. dr. sc. Ivica Puljak i dr. sc. Toni Šćulac – „Kako istražujemo tajne svemira?“

Pozivaju se učenici, roditelji, građani Križevaca i svi prijatelji škole da se pridruže na 7. znanstvenom turniru i drugom javnom predstavljanju projekta Kad ODRASTEM.