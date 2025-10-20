Najuspješniji odgojno-obrazovni djelatnici na prijemu u Županiji

U prostorijama Županijske uprave prošli je utorak održan prijem župana Tomislava Golubića za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike s područja Koprivničko-križevačke županije u školskoj godini 2024./2025., koji su prepoznati među 522 najbolja djelatnika u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj prema izboru Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Uvodnim riječima obratio se župan Golubić koji je istaknuo važnost ulaganja u obrazovanje.

– Svojim svakodnevnim radom oblikujete budućnost naše županije, kroz obrazovanje, odgovornost i ljubav prema djeci. Veliko vam hvala na svemu što radite, ovo priznanje potvrda je vašeg znanja, truda i izvrsnosti, ali i ponos Koprivničko-križevačke županije. Županija je osnivač svih osnovnih škola u općinama kao i svih srednjih škola te se trudimo maksimalno osigurati što bolje uvjete u obrazovanju. Županija trenutno u osnovnoškolsko ulaže 30 milijuna eura, ali moram napomenuti da bez podrške resornog Ministarstva ne bi bilo ostvarivo. Početkom ove godine omogućili smo i besplatan prijevoz za sve učenike te smo svim učenicima osnovnih škola omogućili besplatne bilježnice, rekao je Golubić te zahvalio svim učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima na trudu i ljubavi koju svakodnevno ulažu u svoj poziv.

Uime nagrađenih djelatnika okupljenima se obratila Kristina Bukvić iz Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica koja je istaknula da ovo priznanje pripada svim učiteljima i nastavnicima koji s ljubavlju obavljaju svoj poziv te neprestano ulažu u kvalitetu obrazovanja i razvoj djece i mladih. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ove je godine nagradilo 522 odgojno-obrazovna djelatnika u Hrvatskoj, među kojima je 13 iz Koprivničko-križevačke županije. Nagrađeni su odabrani prema kriterijima izvrsnosti i profesionalnog doprinosa kroz projekte, mentorstva, radionice i stručna usavršavanja.

Nagrađeni odgojno-obrazovni djelatnici s područja Koprivničko-križevačke županije:

– Kristina Bukvić, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica

– Luka Femec, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“ Koprivnica

– Mara Grašić, Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica

– Martina Grgac, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica

– Željka Hanžek, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica

– Stojanka Lesički, Osnovna škola Sveti Petar Orehovec

– Tanja Maltar Okun, Osnovna škola Sveti Petar Orehovec

– Danijel Mustafa, Obrtnička škola Koprivnica

– Marina Njerš, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica

– Branko Pleadin, Strukovna škola Đurđevac

– Sandra Poštić, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci

– Tihomir Robotić, Strukovna škola Đurđevac

– Martina Valec-Rebić, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci

Župan Golubić dobitnicima je uručio prigodne poklone, a dodajmo kako su prijemu prisustvovali i v.d. pročelnika Službe ureda župana Karlo Sigetić i v.d. pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Ana Mušlek.