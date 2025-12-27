Uhićen 32-godišnji Križevčanin koji je na Badnjak naletio na ženu na zebri i pobjegao

Policijski službenici Policijske postaje Križevci dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 32-godišnjakom sa šireg križevačkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“ i „Nepružanje pomoći“. Naime, utvrđeno je da je osumnjičeni u srijedu, 24. prosinca, oko 16:20 u Križevcima, u Ulici kralja Tomislava, upravljao osobnim automobilom koprivničke registarske oznake te se obilježenom pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom kojom prilikom je na pješačkom prijelazu udario u 64-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik. Nakon što je prouzročio prometnu nesreću, vozač je vozilom napustio mjesto događaja, a da pješakinji koja je u prometnoj nesreći zadobila teške tjelesne ozljede, nije pružio pomoć iako je to mogao bez veće opasnosti za sebe ili druge osobe. Vozač je uhićen 26. prosinca te će zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“ i „Nepružanje pomoći“, protiv istog biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu i u zakonskom roku će biti predan pritvorskom nadzorniku.