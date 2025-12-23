[FOTO] Županija dodijelila 154 studentske stipendije po 200 eura mjesečno

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica jučer su potpisani ugovori za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2025./2026., koje su studentima uručili župan Tomislav Golubić i zamjenik župana Mario Rajn. Uručivanju ugovora prisustvovali su pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat, pomoćnik pročelnice Karlo Sigetić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar te ostali suradnici.

Kao što je naglasio župan u svom obraćanju, stipendije su poticaj za daljnji akademski i osobni razvoj, a Županija je povećala broj stipendista te je u tu svrhu osigurano 450.000 eura. Potpisano je 154 ugovora za studente koji primaju 200 eura mjesečno, a sljedeće godine u planu je podržati njih 200. Istaknuvši važnost ulaganja u obrazovanje, župan Golubić uputio je čestitke studentima:

„Siguran sam da će 200 eura mjesečno pomoći vama i vašim roditeljima te se nadam da ćemo sljedeće jeseni imati 200 studenata. Nastojat ćemo osigurati još više sredstava jer smo ulaganje u obrazovanje prepoznali kao prioritet rada županijske uprave. Znam da ima mnogo izazova i obaveza na vašem putu, ali nemojte zaboraviti ni uživati u ljepotama studentskih dana. Ako vam Županija u tome može pomoći, onda smo napravili dobru stvar. Ulažemo u vas i vjerujemo u vas, a na vama je da studirate i stvorite lijepe uspomene.“

Župan je također spomenuo dovršetke projekata studentskog i učeničkog doma u Koprivnici, a u ime studenata obratila se studentica stomatologije Martina Berta, koja već petu godinu prima županijsku stipendiju: „Ova stipendija nam je uistinu svima dobar vjetar u leđa i dodatan izvor prihoda. Mislim da nam ona daje motivaciju za daljnji rad i napredak. Dosta je zahtjevno studirati stomatologiju, teško je uz to i raditi kao student, tako da ovih 200 eura mjesečno stvarno dobro dođe. Hvala Županiji na podršci.“

Kako bi se obuhvatio što veći broj studenata, prvo na stipendiju ostvarili su oni sa 170 bodova na Listi reda prvenstva, a nalaze se iza rednog broja 150. Program se provodi već desetu godinu zaredom, a naglasak je stavljen na deficitarna zanimanja. Cilj je povećati udio visokoobrazovanih mladih ljudi na području Županije koji će moći odgovoriti na potrebe tržišta rada i lokalne zajednice.