Raspored projekcija u Kinu Križevci

U petak u 18 sati u Kinu Križevci prikazuje se animirana komedija Lil, Lil, krokodil. Priča je to o karizmatičnom mađioničaru po imenu Hector P. Valenti koji se želi okušati u nacionalnom talent showu, ali ga stalno odbijaju. Jednog dana nakon neuspjele audicije on odluta u trgovinu egzotičnim kućnim ljubimcima, pronađe raspjevano mladunče krokodila i nadjene mu ime Lyle. Vidjevši u Lyleu priliku da se obogati u poslu s talentima, stavlja svoju kuću kao zalog za njihovu izvedbu. No, Lyle dobiva tremu tijekom premijere i Valenti gubi dom. Prisiljen je iseliti se i nevoljko ostavlja Lylea da se brine sam za sebe. Osamnaest mjeseci kasnije u kuću se useljava obitelj Primms. Josh se isprva boji preseljenja u svoj novi dom i bori se da nađe prijatelje u školi. Jedne noći na tavanu otkrije Lylea i oni postaju prijatelji.

U subotu od 17 sati i u nedjelju od 16 sati na rasporedu je animirani film Medo sa sjevera 4: Obiteljsko putovanje, o omiljenom medi Normu i njegovim prijateljima u još jednoj zimskoj avanturi. Ono što je trebalo biti opuštajuće obiteljsko putovanje pretvara se u važnu misiju. Preopterećen kraljevskim dužnostima, Norm se bori kako bi dovoljno svojeg vremena odvojio za kraljevstvo, ali i svoju obitelj. Kad mu u gluho doba noći misteriozno ukradu krunu, Norm mora krenuti na epsko putovanje, prerušeno u obiteljski odmor, kako bi ušao u trag lopovu, pronašao svoju krunu i usput naučio vrijednu lekciju da ništa nije nemoguće kada uz sebe imaš obitelj koja je uvijek spremna pomoći.

Akcijska komedija Operacija Fortune: prevara stoljeća prikazuje se u subotu od 20 sati. Super špijun Orson mora pronaći i zaustaviti prodaju nove ubojite tehnologije koju prodaje milijarderski krijumčar oružja Greg Simmonds. Nevoljko udružen s ekipom najboljih operativaca na svijetu, Fortune i njegova ekipa regrutiraju najveću hollywoodsku filmsku zvijezdu Dannyja Francesca, da im pomogne u njihovoj misiji spašavanja svijeta.

Ulaznice za sve projekcije mogu se kupiti online na stranici kina ili na blagajni prije početka projekcije.