Četvrtak na zvjezdarnici: Kad bi se razvedrilo

Kozmološki centar u Križevcima sa zvjezdarnicom (foto iz arhive AD Perzeidi)

Križevačka zvjezdarnica po svom je rasporedu otvorena za javna besplatna promatranja četvrtkom od 16 do 17 sati za promatranje Sunca s terase i od 21 sat nadalje za promatranje večernjeg neba teleskopom ispod kupole, uz napomenu da od sljedećeg četvrtka večernja promatranja počinju već u 20 sati. Prognoza vremena za ovaj četvrtak, 25. rujna, nije povoljna, pa promatranja vjerojatno neće biti, no dežurna ekipa zvjezdarnice na raspolaganju je posjetiteljima bar za bilo kakve informacije.

Na Suncu bi se, u slučaju da se pokaže između oblaka, vidjelo nešto pjega.

Najistaknutiji i najzanimljiviji objekt na večernjem nebu je planet Saturn sa svojim još nekoliko mjeseci tankim prstenom. Nalazi se u blizini proljetne točke, to jest blizu onoga mjesta na nebu gdje se prvoga dana proljeća nalazi Sunce. Nedaleko od Saturna je golom oku nevidljivi Neptun. Od objekata dubokog svemira, u slučaju da se razvedri, moguće je teleskopom vidjeti galaksija Andromedu i njoj blisku patuljastu galaksiju M110, galaksiju M33 u Trokutu, kuglaste skupove zvijezda u zviježđu Herkula, u glavi Zmije, te M15 u Pegazu, prstenastu maglicu u zviježđu Liri, dvojnu zvijezdu Albireo u glavi Labuda, od kojih je jedna plava, a druga narančasta te još jednu dvojnu zvijezdu u Kasiopeji od kojih je jedna žuta a druga narančasta. U zviježđu Perzeja zanimljiva su dva bliska kuglasta skupa popularno zvana Hi i Ha. Mjesec je tek prošao fazu mladoga Mjeseca, zalazi ubrzo nakon zalaska Sunca, prije otvorenja zvjezdarnice, pa njega ovoga četvrtka nećemo moći vidjeti.