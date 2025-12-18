Četvrtak na zvjezdarnici: Zbog magle i oblaka upitno promatranje

Ratko Matić 0
Zviježđe Orion s terase križevačke zvjezdarnice (foto A. Dundović)
Križevačka zvjezdarnica otvorena je svakoga četvrtka od 14 do 15 sati i od 19 do 20 sati za promatranje Sunca i večernjeg neba. Budući da vremenske prilike ne obećavaju uspješno promatranje, dežurna ekipa Astronomskog društva Perzeidi posjetiteljima će ponuditi razgledavanje zvjezdarnice i njezine opreme te informacije o njezinu radu.

Mjesec će za dva dana biti u fazi Mladog Mjeseca, to jest prividno je blizu Sunca – na nebu je danju i zalazi prije Sunca – pa su najsigurniji objekti za eventualno promatranje planeti Saturn i Jupiter.

