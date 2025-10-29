Ponovno zatečen u prometu pod utjecajem alkohola od 1,17 promila

Vozač je uhićen i uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud

U ponedjeljak, 27. listopada u 16:50 u mjestu Sveti Ivan Žabno, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil križevačke registarske oznake, kojim je upravljao 40-godišnji ponavljač prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 1,17 promila te je tijekom vožnje nepropisno koristio mobitel.



Vozač je uhićen te je jučer, 28. listopada uz optužni prijedlog, u kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje zbog ponavljanja prekršaja, da ga se kazni novčanom kaznom od 2.120 eura i da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije devet mjeseci, doveden pred nadležni prekršajni sud.



U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.