Karatisti osvojili osam medalja na Prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske

Karatisti KTC-a osvojili su jučer osam medalja na Prvenstvu sjeverozapadne Hrvatske u Daruvaru, a od toga čak pet zlata. Leona Lugomer osvojila je zlatno odličje u kategoriji djevojčice 9-10 godina do 35 kg, Jakov Deglin zlatno odličje u kategoriji dječaci 11-12 godina do 44 kg, Mia Dvorski zlatno u kategoriji djevojčice 11-12 godina do 44 kg, Iva Katalenac zlatno u kategoriji kadetkinje iznad 54 kg, Karlo Falat zlatno u kategoriji ml. seniori do 60 kg, Filip Komarica srebro u kategoriji dječaci 13-14 godina do 44 kg, Karlo Habjanović brončano odličje u kategoriji dječaci 13-14 godina do 49 kg, a ekipa dječaka u kategoriji od 13-14 godina, u kojoj su bili Karlo Habjanović, Jakov Deglin i Filip Komarica, osvojila je srebrno odličje.