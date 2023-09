Mladi karataši KTC-a nastupili su na jakom međunarodnom turniru u Čakovcu. Iva Katalenac osvojila je treće mjesto kod juniorki kategorije do 66 kilograma. Još su nastupili: Filip Komarica u kategoriji kadeta do 52 kg, Karlo Habjanović u kategoriji kadeta do 52 kg i Jakov Deglin u kategoriji mlađih kadeta do 49 kg. Treneri: Mario Ban i Goran Habjanović.