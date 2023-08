[FOTO] Matija Berend – ponos križevačkog sporta

Križevčanin Matija Berend je super dečko, super sportaš, super boksač, koji je na Europskom juniorskom prvenstvu u Rumunjskoj osvojio brončanu medalju i ostvario jedan od najvećih uspjeha križevačkog sporta posljednjih godina. Jučer su mu priredili nezaboravan doček u Boksačkom klubu Ronin. Njegova obitelj, trener Hrvoje Pečarić koji je tvorac malog, a za Križevce velikog sportskog čuda, njegovi boksači i boksačice, prijatelji. Matija je bio dirnut do suza, otprilike onako kako mu je bilo u Ploiestiju kada se popeo na postolje i primio medalju, kada je pogledao na jarbolu hrvatsku trobojnicu.

Osam godina treniranja, dvije i pol godine mukotrpnog rada na putu do europske medalje. Budite sigurni, nije to posljednja i “morat” će se naviknuti na dočeke, poput ovog. Hrvatska juniorska reprezentacija putovala je 19 sati od Rumunjske do doma. Vrijedilo je. Bravo Matija, bravo Hrvoje!