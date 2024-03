Matija Berend na pripremama mlađeseniorske reprezentacije

Mlađeseniorska boksačka reprezentacija odradit će od danas do 29. ožujka u Splitu završne pripreme za Europsko prvenstvo koje će se od 2. do 15. travnja održavati u Poreču. Među kandidatima za europsku smotru u kategoriji do 67 kilograma je i vrstan križevački boksač Matija Berend koji nas je prošle godine razveselio osvajanjem brončane medalje na Europskom juniorskom prvenstvu i plasmanom od petog do osmog mjesta na svjetskom juniorskom prvenstvu. S reprezentacijom je i trener BK Ronin Križevci, Hrvoje Pečarić.