Četvrtak na zvjezdarnici: Dani otvorenih vrata EU projekata i Svjetski tjedan svemira

Povodom Dana otvorenih vrata EU projekata od 4. do 19. listopada i Svjetskog tjedna svemira od 4. do 10. listopada križevačka zvjezdarnica ovoga četvrtka, 9. listopada, priređuje prošireni program. Zvjezdarnica se otvara za posjetitelje u 15 sati od kada je moguće razgledavanje prostora, instrumenata i uređaja kojima raspolaže, a od 16 do 17 sati s terase zvjezdarnice promatra se Sunce uz stručno vođenje. Zainteresirani promatrači večernjeg neba mogu doći na zvjezdarnicu i prije redovnog večernjeg promatranja neba koje počinje u 20 sati, jer s početkom u 19 sati i 15 minuta upriličit će se u učionici zvjezdarnice, u kojoj se održavaju Male škole astronomije, prigodno predavanje o svemiru i trenutnim pojavama na nebu.



Glavni ciljevi večernjeg promatranja su i ovoga puta Mjesec i Saturn. Mjesec je upravo prošao fazu punoga Mjeseca pa će ga malo “nedostajati” s “desne strane”. Saturn je u zanimljivom položaju u odnosu na Zemlju, u kakvom je svakih otprilike 14 do 15 godina, kada njegove prstenove vidimo izuzetno tanke. Objekti dubokog svemira zbog sjaja Mjeseca ove večeri nisu pogodni za promatranje.



Dobro došli na križevačku zvjezdarnicu između 15 i 17 sati i od 19:15 nadalje, sve dok bude zainteresiranih.