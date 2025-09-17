[FOTO] Križevci se prisjetili poginulih branitelja: To su ljudi na koje treba biti ponosan

Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i podizanjem dvadeset metara duge zastave, Križevci su danas kod spomenika “Ponos branitelja – u znaku križa” obilježili 34 godine od oslobađanja vojarne i vojnog skladišta u Širokom Brezju i Dan branitelja grada Križevaca. Križevački branitelji prisjetili su se 37 svojih suboraca koji su poginuli u Domovinskom ratu, a njihova je imena pročitao sin jednoga od njih, Dejan Plentaj.

Počast su im odale delegacije Županije, Grada zajedno s Kriznim stožerom iz 1991., policije, okolnih općina, roditelji poginulih, predstavnici Koordinacije udruga branitelja Domovinskog rata grada Križevaca i političkih stranaka, zatim izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske brigadir Stipe Pranjić, izaslanik predsjednika i potpredsjednika Vlade te ministra hrvatskih branitelja general Ivan Pokaz, izaslanik ministra obrane Željko Perharić te delegacija iz Novske.

Gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović u svom je obraćanju naglasio važnost održavanja sjećanja na poginule i poštovanja prema njihovoj žrtvi. “Danas je dan ponosa, ali i podsjetnik na to da je oslobođenje naše vojarne prošlo na puno bolji način nego što je to moglo biti — mudrošću, odvažnošću onih koji su tu stajali i bili spremni te svih vas koji ste u tome sudjelovali. Ovo je dan kada trebamo osjetiti obavezu i nastaviti graditi društvo u skladu s vrijednostima za koje ste se borili”, rekao je Katanović.

Božo Lazar je u ime Koordinacije udruga iz Domovinskog rata i gradskog Odbora za branitelje podsjetio na ulogu Križevaca i okolice u obrani, prisjetio se kako su Križevci ispraćali svoje vojnike i priređivali im dočeke, i kako su stajali iza svakog svog vojnika i u pobjedi i u tuzi. “Ne zaboravimo da smo svi na provjeri hrvatskome narodu, svatko od nas. Svakog dana imamo priliku pokazati i dokazati koliko volimo svoju domovinu“, poručio je Lazar.

Na vremena s početka devedesetih prisjetio se tadašnji predsjednik Skupštine općine Križevci Stjepan Palijan, naglasio je nevjerojatno zajedništvo različitih ljudi, koji su se unatoč drukčijim uvjerenjima vodili istom cilju – želji da grad ostane miran i slobodan. Kao izaslanik predsjednika i potpredsjednika Vlade te ministra hrvatskih branitelja obratio se general Ivan Pokaz. Župan Tomislav Golubić govorio je o njegovanju sjećanja na Domovinski rat, a posebno o važnosti prenošenja istine mladima.

“Posebno pozdravljam učenike srednje škole, mislim da je bitno da su oni ovdje i slušaju o onome što je bilo tih ranih devedesetih. Važno je da znaju da je prolivena krv kako bi se danas ova velika zastava, najljepša na svijetu, mogla vijoriti ispred nas. Jako je bitno poslati poruku ovoj djeci da su to ljudi na koje treba biti ponosan, da znamo da se država stvarala krvlju i tragedijama, ali i velikom pobjedom hrvatske vojske. Rat je najgore što se može dogoditi na ovom svijetu – čuvajte hrvatsku slobodu i učinite sve da našu državu rat više nikada ne zadesi”, jasan je bio župan Golubić.