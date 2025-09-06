FOTO Križevčani osvojili najviši vrh Austrije

Tercet iskusnih križevačkih planinara – Domagoj Palčić, Matej Bunta i Tomislav Leskovar – prošle su nedjelje osvojili najviši vrh Austrije. Radilo se o vikend pohodu, od Križevaca do Grossglocknera i nazad sve u dva dana.

Grossglockner je sa svojom visinom od 3798 m najviši planinski vrh Austrije, a ujedno i cjelokupnog masiva Glockner grupe u središnjem djelu Hohe Tauern i istoimenog nacionalnog Parka. Leži na granici provincija (Bundeslaender) između istočnog Tirola (Južni Tirol pripada Italiji od 1919.) i Koruške (Kaernten) na sjeveroistoku.

Kako se križevačka ekspedicija provela, za portal Križevci.info prepričao je jedan od planinara – Matej Bunta.

“Na put smo krenuli u subotu, 30. kolovoza u ranim jutarnjim satima. Preko Slovenije stigli smo u Austriju, u istočni Tirol. Ostavili smo auto i krenuli pristupnom stazom prema planinarskom domu koji je na 2.802 metra nadmorske visine. Nakon toga, prošli smo glečer i uspjeli doći do posljednjeg planinarskog doma naziva Johann Hütte, koji se nalazi na 3.454 metra visine.

Tu smo prespavali, probudili se u pet ujutro te oko šest krenuli na završni uspon. Nakon par sati stigli smo na vrh, bila je velika gužva, trebala su nam oko tri sata uspona. Najviši vrh Großglockner nalazi se na 3,798 metara visine. Uslijedilo je spuštanje prema autu i put prema Križevcima, kamo smo se vratili 31. kolovoza u večernjim satima“, rekao nam je Bunta.

Sve skupa, izlet je bio dvodnevni, a kako su se Križevčani proveli, provjerite u priloženoj fotogaleriji.