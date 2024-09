[FOTO] Čarobni Dolomiti opet privukli križevačke planinare

Križevački planinari proteklog su vikenda planinarili Dolomitima, skupinom planina u talijanskim istočnim Alpama koje očaravaju i zavode svojom ljepotom pa ih s razlogom nazivaju rajem za fotografe. Ljepota prirode, brojne uređene staze, ferate i žičare privlače mnogo planinara, penjača i turista pa su na pojedinim mjestima kolone kao na Lučkom, šale se planinari. Na Dolomite su se vratili već dva i pol mjeseca nakon posljednjeg pohoda, no ovaj put su prolazili drugim stazama i penjali se na druge vrhove.

Petnaestak planinara, među njima i petero “povratnika” na Dolomite, prvi su se dan nakon 8.5 kilometara hoda uspeli do vrha Nuvolau na 2574 metra. Posjetili su mjesto na kojem je nevjerojatna igra prirode ostavila trag u obliku pet ogromnih kamenih gromada različitih veličina i visina po kojima su Cinque Torri dobili ime “pet tornjeva”. Tornjevi su vrlo atraktivni i obilaze ih planinari i penjači –alpinisti.

Prva dva dana planinare je pratilo promjenjivo vrijeme uz kišicu i sunce i hodanje kroz oblake, a mističnu atmosferu dodatno je začinilo jezero Sorapis, o kojem postoji legenda da je začarano i da je nastalo od suza princeze Misurine. Zbog njene sebične želje da dobije vilinsko ogledalo, njen otac Sorapis pretvorio se, kaže legenda, u planinu, a princezine suze za njim natopile su podnožje planine i stvorile tirkizno jezero u kojem se do danas može vidjeti obris nekadašnjeg kralja. Iako do jezera treba planinariti jer je na visini od 1960 m, to ne sprječava rijeke ljudi da do njega dođu u potrazi za savršenom fotografijom. Naši planinari do njega su hodali 13 km i, poput svih drugih, snimili nezaboravne fotografije.

Uz sva ova čuda prirode i nesvakidašnje kadrove, većina planinara iz skupine putovanje će pamtiti i po visinama koje su ispenjali. Naime, treći dan su hodali 14 km i savladali 1000 metara visinske razlike do vrha Tofana di Rozes na 3225 m. Za naših jedanaest planinara to je bio prvi uspon iznad 3000 mnv (a na toj visini počinje visinska bolest), no svi su se popeli bez problema, otkrio nam je Zlatko Mustić, ponosan na svoju planinarsku družinu.

Priču su zaokružili posjetom još jednoj atrakciji – Tri vrha Lavareda. Riječ je o najpoznatijoj planinarskoj destinaciji Dolomita i kažu da je posjetiti Dolomite, a ne prohodati kružnu stazu oko Tre Cime de Lavaredo kao posjetiti Egipat, a ne vidjeti piramide. Budući da je taj dan bio izuzetno sunčan, naši planinari vratili su se s bojom u licu kao da su i bili na piramidama.