Slavni alpinist u Križevcima: Planine se ne osvajaju, one se sanjaju cijeli život

Na Zemlji više nema mnogo krajolika koji nisu viđeni ni površina kuda ljudska noga nije gazila. Nema ni puno vrhova koje još nitko nije ispenjao, pa ipak je Stipe Božić, naš alpinist, pisac, fotograf, filmski snimatelj, redatelj i HGSS-ovac, pronašao i takve. Jedan takav vrh na Antarktici, na kojem prije njega nije bio nitko, nazvao je Hrvatska. Popeo je najviše vrhove svih sedam kontinenata, a Mount Everest čak dvaput, i o tome je pričao jučer, na predavanju „Sedam vrhova“ u velikoj dvorani Hrvatskoga doma povodom 100. rođendana Hrvatskog planinarskog društva Kalnik, kad je predstavljena i monografija društva, autora Ivana Peklića.

Počelo je pričom o usponu na Mount Everest davne 1979., s prvom jugoslavenskom ekspedicijom koja je popela taj vrh. Pričao je o ekspedicijama na ostalih šest najviših vrhova kontinenata, a u stopu ga je pratio Mario Celinić. Naime on je, potaknut Božićevim serijalom i knjigom Sedam vrhova, ponovio sve što je napravio i Božić – i on se popeo na sedam najviših vrhova kontinenata. Čuli smo iste, a opet drukčije priče i doživljaje dvojice planinara, jednog koji je u planinama cijeli život i drugog, kojem je životni san bio ponoviti ono što je uspjelo ovom prvom.

“Uvijek na svojim pohodima istražujem i krajeve prema najvišim vrhovima svijeta, zanimaju me ljudi koji ondje žive i pokušavam pronaći odgovor na pitanje zašto ljudi, često po cijenu života, žele stići do beskorisnih visina“, rekao je Božić. I sam je nekoliko puta izbjegao nesreće, a i Mario je na planini više puta imao “ludu sreću” i ostao živ. No obojica se i dalje penju. O planini govore s poštovanjem, ne hvale se uspjehom jer je on, kažu, skoro uvijek rezultat ekipnog rada.

Na fascinantno putovanja posjetitelje su vodili i pričom i slikom, ali nisu rekli – zašto se penju. “Planine se ne osvajaju, one se sanjaju cijeli život. I o njima pričamo priče, a nakon završene ekspedicije, još godinama priče će ostati“, poručio je slavni alpinist koji je priče o svojim planinama pretočio u knjige i dokumentarne filmove. Zanimljivost koju je Božić jučer otkrio križevačkoj publici je da, uz sve svjetske vrhove i planine nikad nije penjao Kalnikom. No i to će nadoknaditi već danas s križevačkim planinarima.