Kopile Istanbula, Vještice i druge knjige

Stručno-znanstveni odjel: VJEŠTICE: POVIJEST STRAHA, OD PRADAVNIH VREMENA DO DANAS / Ronald Hutton

Poznati engleski stručnjak za drevno, srednjovjekovno i moderno poganstvo Ronald Hutton u ovoj nam fascinantnoj knjizi pruža uvid u povijest vjerovanja u… vještice. Prisutnost vještice prati od njezine pojave u antičko doba pa sve do ranoga modernog društva kombinirajući različite znanstvene pristupe i propitkujući pritom stavove društva.

Čitajući knjigu, Hutton svojim pitkim antropološkim i etnografskim pristupom približava čitatelju niz praznovjerja, strahova pa čak i histeriju širih razmjera, koji su bili ili su i dalje prisutni među ljudima u nekim dijelovima svijeta, a sve zbog uvriježenog vjerovanja u vještičarenje.

Knjiga će privući svakoga koga zanima svijet u kojem vladaju strah i praznovjerje, a u čemu glavnu

riječ vodi vještica.





Beletristika: KOPILE ISTANBULA / Elif Shafak

U obitelji KazancI, u srcu Istanbula, žene su te koje vladaju domom – muškarci su u njemu rijetkost, kao da ih sudbina sustavno briše s obiteljskog stabla. U takvom okružju odrasta Asya, mlada buntovnica i deklarirana nihilistkinja, zaljubljena u Johnnyja Casha i francuske egzistencijaliste.

Na drugoj strani svijeta, u San Franciscu, njezina vršnjakinja Armanoush, Amerikanka armenskog podrijetla, osjeća se rastrganom između dvaju identiteta. Vođena potrebom da shvati sebe i vlastitu prošlost, odlučuje potajno otputovati u Istanbul – grad u kojem će se sudbina ispreplesti s davno zakopanim tajnama.

Kopile Istanbula dojmljiv je, dirljiv i slojevit roman o sudbinama dviju obitelji, turske i armenske, koje su neraskidivo povezane sjenama povijesti. Ispisujući priču o sjećanju i zaboravu, tradiciji i suvremenosti, Elif Shafak stvara bogatu tapiseriju Istanbula – grada s tisuću lica, njegovih mirisa, boja i okusa, ali i tajni koje ne prestaju odzvanjati kroz vrijeme.



Dječji odjel: OTOČKO PLAVA / Magda Szabó

Život s tetom Lavinijom nije lak. Kad Valentinova majka doživi nesreću, mali dječak dospije pod isti krov sa svojom svadljivom i krutom pratetkom koja željeznom rukom upravlja posjedom i grubo se odnosi prema svojim zaposlenicima – kako ljudima, tako i životinjama.

Jednog dana Valentin stane u obranu konja upregnutih za prenošenje tereta i za to ga teta Lavinija kazni: zabrani mu da posjeti majku u bolnici. Dječak tada otkrije u sebi jednu posebnu vještinu: razumije govor životinja. Ubrzo se s Mačićem i vjevericom Ivicom otisne na nevjerojatno putovanje golemim oblakom. Na Otoku, na koji stignu, pronalaze fantastične naprave, čudotvorne lijekove i mudre zakone. A tamošnji znanstvenici počnu istraživati eliksir koji će spasiti Valentinovu majku. On mora poprimiti otočno-plavu boju, plavu kakvu se drugdje ne može stvoriti! Za to se vrijeme protiv tete Lavinije pobuni grad, i više se ni mljekar, ni poštar, pa čak ni zaprege ne drže pravila.

Magda Szabó, karijeru je započela kao pjesnikinja, a poslije je svojim romanima stekla širok krug vjernih čitatelja. Njezin je rad nagrađen, između ostalog, Nagradom Attila József 1959, Nagradom Kossuth 1978. i Korvinovim lancem 2001. Magda Szabó ulazi u krug najprevođenijih mađarskih pisaca.



Kutak za mlade: 50 APSTRAKTNIH IZUMA / Tina Bilban

Kad je riječ o izumima, najprije pomislimo na one praktične, koje uzimamo u ruke da bismo si olakšali život i svijet učinili ugodnijim – papir za zapisivanje svih dobrih ideja, mikser za pravljenje palačinki, računalo za sastavljanje ovoga teksta… A još bolje nego konkretni izumi naš svijet i naše bivanje u njemu određuju i usmjeravaju oni apstraktni.

Ova edukativna knjiga predstavlja osnovne pojmove kojima se svakodnevno koristimo za opisivanje i razumijevanje svijeta te ovladavanje njime. Oblikovali smo ih tijekom stoljeća otkrića, i danas bez njih uopće ne bi bilo našega svijeta – jurimo za srećom, živimo u demokraciji, sastojimo se od kvanta. No u svakodnevnom se životu samo rijetko hvatamo ukoštac s važnošću apstraktnih izuma.

Knjiga ovu važnu, a zahtjevnu tematiku približava mladima te složenu pozadinu tih osnovnih pojmova razlaže na što jednostavniji način. Knjiga je nastala na temelju autoričina dugogodišnjega rada na području filozofije znanosti i isprepliće se s njezinim iskustvima nastalim pri analizi obrazovnih knjiga

za djecu i mlade.

Knjigu je ilustrirao Ivan Mitrevski, kojemu kao diplomiranom filozofu te autoru stripova i ilustratoru

ova tematika i osobito odgovara. Knjiga je dobila oznaku kvalitete knjiga za djecu i mlade Zlatna kruška.