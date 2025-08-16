Savez Alpe-Jadran objavio poziv za sufinanciranje projekata

Savez Alpe Jadran objavio je Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran koji će biti otvoren do 22. rujna 2025. godine. Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Hrvatska i Srbija), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Zagrebačku i Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu te Republiku Sloveniju.

Prijavitelji svoje projektne prijedloge prijavljuju putem nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP) koje obuhvaćaju sljedeća područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština i Sport. Prijave se podnose na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran i u privitku ovog Poziva.

U Javnom pozivu fokusirat će se na projekte koji jačaju mrežu Saveza Alpe Jadran, promoviraju vidljivost područja Alpe Jadran kao jednog od europski najraznolikijih geografskih područja te ostvaruju ciljeve Strategije Saveza Alpe Jadran „SAA-2027“, a projektne aplikacije će se rangirati sukladno broju partnera iz članica Saveza Alpe Jadran odnosno susjednih regija koje sudjeluju u projektu.

U Smjernicama za provedbu projekata sufinanciranih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi. Važno je da je projektni prijedlog usuglašen s prioritetima i ciljevima koji su sadržani u Strategiji područja Saveza Alpe Jadran, a posebice u skladu s prioritetom 5.2.3. Jačanje društvene kohezije.

Projektne prijave ostvaruju dodatne bodove pri evaluaciji ukoliko su u pojedini projekt uključeni i partneri s područja država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) te bivše članice radne zajednice Alpe Jadran, poglavito regije sjeverne Italije (Friuli Venezia Giulia, Veneto) i mađarske županije (Györ-Moson-Sopron, Somogy, Zala i Baranya).

Po završetku procesa evaluacije projektnih prijedloga od strane nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP), u listopadu će se održati sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran na kojemu će se utvrditi projektni prijedlozi odobreni za sufinanciranje.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije s područja Koprivničko-križevačke županije, koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge, odnosno da svoj projektni prijedlog dostave na relevantnu Tematsku koordinacijsku točku zaključno s 22. rujna 2025. godine.

Prijavni obrazac, Smjernice za provedbu projekata sufinanciranih od strane Savez Alpe Jadran, Pravilnik o organizaciji i radu, te Strategiju geografskog područja Alpe-Jadran do 2027. možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Organizacije civilnog društva koje ostvare sufinanciranje svojih projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran u okviru Tematske koordinacijske točke Ruralni razvoj i etnička baština, koja je u nadležnosti Koprivničko-križevačke županije, imaju mogućnost ostvariti i sufinanciranje od strane Koprivničko-križevačke županije putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u okviru Saveza Alpe Jadran.

Detaljnije informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u Službi ureda župana gđa. Nataša Krobot Hrastić na broj telefona 048/658-258 ili gđa. Marinela Ćurčić na broj telefona 048/658-127, te putem e-mail adrese medjunarodna.suradnja@kckzz.hr.