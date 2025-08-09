Dani Perzeida s Astronomskim društvom Perzeidi

Promatranje Perzeida s terase križevačke zvjezdarnice 11. kolovoza 2024. (foto iz arhive AD Perzeidi)

Astronomsko društvo Perzeidi ove će godine tri večeri zaredom organizirati javno promatranje sjajnih tragova meteora Perzeida (“suza Svetoga Lovre”) za sve zainteresirane posjetitelje tog događaja.



Prva je večer već davno najavljena u okviru programa Križevačke ljetne špice. Druženje na promatranju meteora zakazano je u nedjelju, 10. kolovoza u 21 sat na terasi križevačke zvjezdarnice, uz stručno vođenje članova Astronomskog društva Perzeidi. Osim meteora (golim okom), teleskopima će se moći promatrati neki zanimljivi nebeski objekti poput Mjeseca i Saturna, a bit će omogućeno i razgledavanje zvjezdarnice. Istini za volju, svjetlosno onečišćenje grada a ovoga puta i gotovo punoga Mjeseca koji će čitavu večer i noć biti na nebu sigurno će smanjiti broj zapaženih meteora u odnosu na teoretsko očekivanje.

Perzeidi nad Kalnikom 12. kolovoza .2020. (foto Martin Vujic)

Da bismo “izazvali” veći uspjeh, druge večeri, 11. kolovoza već od 20 sati meteori će se “brojiti” s prikladnog mjesta pored Planinarskog doma Kalnik. Program se te večeri organizira u sklopu projekta COSMIC, čiji je nositelj AD Perzeidi, a projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Kako je na Kalniku manje svjetlosno onečišćenje, očekujemo više opaženih meteora. I tamo će se usput teleskopom moći promatrati ostali nebeski objekti.

Promatranje Perzeida na Stražincu 12. kolovoza 2024. (foto iz arhive AD Perzeidi)

Najviše nebeskih krijesnica očekujemo 12. kolovoza navečer pa prema jutru, stoga se COSMIC seli na još tamnije mjesto, a to je Stražinec, brdašce nedaleko od Križevaca. Okupljanje je zakazano za 20 sati i kako će se spuštati mrak, očekujemo u prosjeku bar jedan svjetlosni trag na nebu svakih nekoliko minuta. Mjesec će malo “kasniti” s izlaskom pa će i taj detalj promatračima ići u neki mali prilog. Niti na Stražincu neće nedostajati teleskopa za promatranje ostalih nebeskih atrakcija.



Vremenska prognoza najavljuje nam povratak toplih večeri i noći, pa očekujemo da će nam se planovi ostvariti sva tri dana. Dobrodošli su svi zainteresirani, preporučljivo s opremom za plažu, jer se “suze Svetoga Lovre” najbolje “dožive” ležeći na leđima.

