Još jednom vozaču prijeti 60 dana zatvora ili 2650 eura kazne

Čak 131 kilometar na sat vozio je prekjučer, 12. kolovoza, u 10:35 u naselju Sveti Ivan Žabno, vozač osobnog automobila, priopćila je Policijska uprava koprivničko-križevačka. Ograničenje na tom dijelu ceste je 70 kilometara na sat, što vozača nije spriječilo da nagazi na papučicu gasa.


Protiv vozača će, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, pokrenuti prekršajni postupak.
Za ovaj prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2650,00 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci, te po pravomoćnosti šest negativnih prekršajnih bodova.

