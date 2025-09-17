Pješakinja ozlijeđena u sudaru s romobilom na biciklističkoj traci u centru Križevaca

Pješakinja je lakše ozlijeđena kad je jučer ujutro na biciklističkoj traci u Ulici Ivana Zakmaridija Dijankovečkoga u nju udario vozač romobila koji je napustio mjesto nesreće, priopćila je Policijska uprava koprivničko-križevačka. Policija je vozača naknadno pronašla i radi se o 22-godišnjaku koji je biciklističkom trakom upravljao nerazvrstanim vozilom Kukirin G2 (romobil na električni pogon) čija snaga motora prelazi 0,6 KW, a takvim je vozilom zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za kretanje vozila i pješaka.





“Nadalje, zbog neprilagođene brzine kretanja vozač je svojim tijelom udario u 56-godišnju pješakinju, koja se nepropisno kretala kolnikom. U prometnoj nesreći pješakinja je lakše ozlijeđena“, navodi policija.



Protiv oboje sudionika prometne nesreće će se pokrenuti prekršajni postupak u domeni njihove prekršajne odgovornosti. Također, od vozača je privremeno oduzet električni romobil kojim je sudjelovao u prometnoj nesreći.

Ilustracija



Policija još jednom podsjeća da ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi svi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, građanima prijeti novčana kazna od 130 eura.



Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.