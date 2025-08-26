Opet prometna nesreća na frekventnom križanju

Na frekventnom križanju Preradovićeve ulice s Trgom sv. Florijana jučer je u prometnoj nesreći stradalo dvoje ljudi. Policijska uprava koprivničko-križevačka priopćila je da se nesreća dogodila oko 9:25 i u njoj su sudjelovali osobni automobil zagrebačke registarske oznake i motocikl sa švedskom registracijom.

“Automobil kojim je upravljao 58-godišnji vozač je prilikom skretanja ulijevo iz Ulice Petra Preradovića oduzeo prednost prolaska motociklu švedske registarske oznake kojim je upravljao 71-godišnji državljanin Švedske. Tom prilikom došlo je do sudara osobnog automobila i motocikla, te pada vozača motocikla i 70-godišnje putnice na motociklu na kolnik“, navodi policija.

Vozač motocikla i putnica zadobili su ozljede, kvalifikacija će biti poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije, a policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.