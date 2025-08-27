Jučer u Gračini prometna nesreća s ozlijeđenim osobama

Jučer, 26. kolovoza, oko 9:45 u mjestu Gračina, 19-godišnja vozačica upravljala je teretnim vozilom križevačke registarske oznake kojem je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana. Zbog nepropisnog kretanja sudarila se s osobnim automobilom križevačke registarske oznake kojim je iz suprotnog smjera upravljao 73-godišnji vozač.

U prometnoj nesreći ozlijeđeno je oboje vozača te 71-godišnja putnica u osobnom automobilu. Kvalifikacija ozljeda će biti poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije, a policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.