[FOTO] Učenici križevačkih škola prvi prošli HAK-ov program o vožnji e-romobila

Deset učenika križevačkih osnovnih i srednjih škola prošlo je jučer u Auto-moto klubu u Križevcima preventivno-edukativni program “Sigurna vožnja e-romobilima”, koji provodi Hrvatski autoklub u suradnji s policijom. Program je nastao zbog potrebe da se djecu i mlade, korisnike električnih romobila, poduči prometnim pravilima, ali i rizicima u prometu. Novi preventivno-edukativni program sadržajno je oslonjen na Priručnik za edukaciju djece „Postani siguran vozač bicikla i električnog romobila“, koji je Hrvatski autoklub objavio 2024., a nastao je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Križevci su prvi grad u kojem HAK provodi edukaciju o vožnji e-romobila, a nakon nas će obići i druge gradove.

“Interes za sudjelovanje je velik, no za početak smo ograničili broj polaznika. Naši instruktori će obići škole i upoznat će učenike prvih razreda s prometnim znakovima i pravilima, ali i opasnostima kod upravljanja e-romobilom“, rekao je tajnik AMK Križevci Stjepan Peršin. Desetero polaznika po terminu je standard kojeg će se držati jer je važno temeljito proći teoretski i praktični dio, dati vremena svim polaznicima da postavljaju pitanja i isprobaju simulator električnog romobila, rekao je voditelj edukacije i pomoćnik glavnog tajnika HAK-a dr. sc. Sinan Alispahić.

“Znate li koliko metara u sekundi prođete pri vožnji od 25 km na sat?”, pitao je dr. Alispahić polaznike kako bi im ukazao na nužnost pridržavanja ograničenja i važnost nošenja kacige. Većina sudionika u prometu, dodao je, ne shvaća dovoljno ozbiljno upravljanje e-romobilom. “Fokus ovog programa je na korištenju novih tehnologija, tj. simulatora električnog romobila. Posebna prednost simulatora je to što osigurava 100 posto sigurne uvjete vježbanja. Drugi, praktični modul je vezan za biciklističko vježbalište na poligonu autoklubova koji će imati vrlo važnu zadaću u unaprjeđenju prometne preventive“, dodao je dr. Alispahić.

Grad Križevci posljednjih je godina puno uložio u prometnu i biciklističku infrastrukturu, rekao je gradonačelnik Tomislav Katanović, no za sigurnost u prometu to nije dovoljno. “Ono što je još nužno to su edukacije, moramo povećati prometnu kulturu. Podaci od ove godine govore kako je bilo nekih 260 prometnih nesreća na romobilima. Nažalost, 70 nesreća je bilo s teškim povredama,150 nesreća s lakšim, uglavnom su stradala djeca i mlađe osobe. Te brojke dovoljno govore o ozbiljnosti ove teme stoga mi je izuzetno drago da uz ovu prometnu infrastrukturu imamo i institucionalnu podršku od Hrvatskog auto kluba u organizaciji ovakve edukacije, ali i Policijske postaje Križevci koja se brine o prometnoj kulturi vozača“, rekao je Katanović.

I policija je svjesna da problema oko upravljanje e-romobilom ima, najviše kod osoba mlađih od 14 godina koje ni ne smiju upravljati romobilom. Upravo ovakve edukacije doprinose tome da bude manje prometnih nesreća, naglasio je voditelj Policijske postaje prometne policije PU Koprivničko-križevačke Damir Jančijev.