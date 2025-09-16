Policija pojačava nadzor – Budi pozitivan primjer

Od danas do 22. rujna Europska mreža prometne policije ROADPOL održava Dane sigurnosti u prometu, pod geslom „Budi pozitivan primjer“. Projekt se provodi u suradnji s Europskom komisijom paralelno s Europskim tjednom mobilnosti, a ove godine fokus kampanje je potaknuti odrasle – posebno roditelje, da djeci školske i vrtićke dobi postavljaju primjere dobrog i odgovornog ponašanja u prometu na cestama.

“Fokus je na roditeljima i djeci i radi sve većeg broja teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozila na dva kotača, kao i porasta broja ozlijeđenih sudionika tih nesreća – posebno djece i maloljetnika“, poručuje Policijska uprava koprivničko-križevačka, koja sudjeluje u ovoj akciji.

Glavni događaj je Dan bez poginulih u prometu, koji se obilježava 18. rujna, a cilj je smanjiti broj poginulih u prometu na nulu, barem na jedan dan – dan u kojem nitko neće poginuti na europskim cestama.

Sve policijske uprave na području Republike Hrvatske će tokom trajanja projekta, a posebno 18. rujna, pojačati preventivno – represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja, uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. U sklopu projekta organizirat će se nadzori cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača mopeda i motocikala, bicikala (uključujući i električne bicikle) te osobnih prijevoznih sredstava, osobito električnih romobila.

Represivne aktivnosti policija će usmjeriti i na sankcioniranje prometnih prekršaja koji za posljedicu imaju teške prometne nesreće, poput nenošenja zaštitne kacige, upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droga, korištenja mobitela za vrijeme vožnje, nepoštivanja prometnih znakova te prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji se odnose na promet bicikala, mopeda, motocikala i osobnih prijevoznih sredstava.

“Poštivanje prometnih pravila štiti ne samo nas, već i one koji uče od nas – našu djecu, stoga im budimo dobar primjer. Naš je cilj da svako putovanje završi sigurnim povratkom, jer – sigurnost u prometu je zajednička odgovornost“, poručuje policija.