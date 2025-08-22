Danas preventivno-represivna akcija

Policijska uprava koprivničko-križevačka danas, u petak, 22. kolovoza, provodi akciju „Četiri ubojice u prometu“ i nadzor vozila na dva kotača. u suradnji s Policijskom upravom međimurskom.

“Aktivnosti policije će biti usmjerene prema svim sudionicima u prometu koji grubo krše prometne propise s posebnim naglaskom na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola i/ili droga, nepoštivanje ograničene brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa na prednjim i stražnjim sjedalima u vozilu te nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje“, obavještava Policijska uprava koprivničko-križevačka.

Nepropisna brzina je najčešći prekršaj u cestovnom prometu i dalje vodeći uzrok najtežih prometnih nesreća i smrtnog stradavanja. Uz brzinu, vožnja pod utjecajem alkohola je čest uzrok najtežih nesreća. Vožnja pod utjecajem alkohola je opasno, rizično ponašanje koje može dovesti do prometne nesreće s teškim posljedicama. Vozači ne smiju upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u krvi imaju alkohola iznad 0,50 promila. Međutim, zakon predviđa i kategorije vozača koji ne smiju upravljati vozilom na cesti, niti početi upravljati vozilom, ako su pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi imaju alkohola, a to su vozač vozila C, D i H, instruktor vožnje, mladi vozač, kao i vozač vozila B kategorije kada upravlja vozilom u profesionalne svrhe (taksist, vozač hitne pomoći, vozač u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.)

Također je i nepropisno korištenje mobitela za vrijeme vožnje opasno, vozači ga osim za pozive koriste i za dopisivanje, korištenje društvenih mreža ili pregledavanje internetskih sadržaja. Vozač i svi putnici u vozilu u kojem su ugrađeni sigurnosni pojasevi tijekom vožnje moraju biti vezani, a kazna za te prekršaje je po 130 eura.

