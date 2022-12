Večeras na Danima meteorita Križevci predavanje o Suncu

Na posljednje, četvrto predavanje ovogodišnjih Dana meteorita Križevci dolazi nam dr.sc. Darije Maričić sa zagrebačke zvjezdarnice najavljujući predavanje pod naslovom Aktivnost Sunca i svemirska prognoza.



Sažetak predavanja: Najdinamičnije globalne pojave u Sunčevoj atmosferi jesu koronini izbačaji, a naročito su značajni zbog velikog utjecaja na međuplanetarni prostor i magnetosferu Zemlje. Putujući međuplanetarnim prostorom, izbačaj dramatično mijenja stanje Sunčevog vjetra, a pri nailasku na Zemlju uzrokuju geomagnetske oluje. Dalekosežne posljedice ovih pojava uvjetovale su razvoj novog područja astrofizičko-geofizičkih istraživanja pod zajedničkim nazivom Svemirska prognoza (engl. Space Weather), trenutačno jednog od najaktivnijih poglavlja fizike Sunca. U predavanju će biti riječi i o trenutnim znanstvenim predviđanjima nastanaka Sunčevih nepogoda i trenutnoj Sunčevoj aktivnosti.



Dr.sc. Darije Maričić diplomirao je fiziku 2001. na PMF-u u Zagrebu, a doktorirao 2007. godine s temom Koronini izbačaji materije, na smjeru Atomska, molekularna i astrofizika. Djelatnik je Zvjezdarnice od 2003. godine. Član je International Astronomical Union (IAU), Hrvatskog astronomskog društva (HAD) čiji je podpredsjednik od 2020. godine, Astronomsko-astronautičkog društva (AAD) Zagreb, čiji je tajnik bio od 2007. do 2009. godine, te je tajnik Zagrebačkog astronomskog saveza od 2008. godine. Član je Državnog povjerenstva za susrete i natjecanja iz astronomije od 2003. do 2008. i suradnik e-škole astronomije. Voditelj je Astronomske ljetne škole od 2007. godine.



Organizatori predavanja su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”, uz financijsku potporu Grada Križevaca. Ulazak na predavanje je slobodan.