Sutra na sjednici Gradskoga vijeća o izvršenju proračuna

Nakon maratonske treće, za sutra je najavljena četvrta sjednica Gradskoga vijeća za koju su mediji poziv dobili tek danas, a na dnevnome redu je četrnaest točaka. Veći dio materijala o kojima će vijećnici raspravljati u Velikoj gradskoj vijećnici odnosi se na izvješća o realizaciji financijskih planova i programa rada dječjih vrtića i osnovnih škola, ustanova i zajednica s područja grada.

Među važnijim točkama je donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine prema kojem je ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od skoro 2.3 milijuna eura. Proračun je u prvih šest mjeseci izvršen s ukupno ostvarenim prihodima i primicima u iznosu 13 milijuna eura ili 26.76 posto planiranog, dok su rashodi i izdaci iznosili 15.3 milijuna eura. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 21.20 posto, a ostvareni su u visini 4.53 posto ukupnog plana za ovu godinu.

Velika odstupanja od planiranog bilježe se u stavci prodaje neproizvedene dugotrajne imovine gdje su prihodi u odnosu na prošlu godinu smanjeni za 81.5 posto, što se najvećim dijelom odnosi na prihode od prodaje zemljišta. U odnosu na plan za 2025. godinu, ostvareno je samo 1 posto prihoda. Naime, za ovu je godinu planirano 3 milijuna eura prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, prvenstveno u istočnom dijelu Gospodarske zone Gornji Čret po isteku ugovora o zakupu u kolovozu.

Značajno su povećani rashodi za nabavu nefinancijske imovine, za 70.17 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što se najvećim dijelom odnosi na izgradnju pješačko-biciklističkih staza, modernizaciju nerazvrstanih cesta i cesta u Radićevoj i Tuđmanovoj ulici.

Na dnevnom redu je i izvješće o radu gradonačelnika, i to bivšeg Marija Rajna za razdoblje od početka godine do 5. lipnja, i sadašnjeg Tomislava Katanovića za 25 dana, od preuzimanja dužnosti do kraja lipnja. U Rajnovom dijelu izvješća naveden je početak izgradnje zgrade osnovne škole, uvođenje besplatnog javnog prijevoza, izgradnja umjetne trave na glavnom nogometnom terenu, uspostava punionice za med te, među ostalim, uvođenje jednosmjernog prometa i izgradnja biciklističke infrastrukture. Prema dijelu izvješća aktualnog gradonačelnika, u prva tri tjedna mandata pokrenute su pravne radnje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za nekretnine oko bazena i stavljanje bazena u funkciju, zaustavljena je obnova Smičiklasove ulice i počela izrada novog projekta koji uključuje zadržavanje širine kolnika te dodatnu treću traku za skretanje u Zakmardijevu ulicu i pokrenute su aktivnosti za vraćanje dvosmjernog prometa kroz centar – izrade novog rješenja koje zadovoljava sve prometne propise, a ujedno zadržava svrhu projekta za koji je odobreno sufinanciranje, stoji u izvješću. Promijenjen je još jedan ranije planirani projekt – umjesto umjetne trave na velikom terenu gradskog stadiona postavit će se prirodna, a novo pomoćno nogometno igralište proširit će se na propisane standarde za natjecanja.

Vijećnici će na sjednici sutra navečer donijeti odluku o raspisivanju natječaja za novog ravnatelja Gradskog muzeja, ustanove koja je bez ravnatelja od travnja. Od ove sjednice, vijećnici s kandidacijske liste Hrvoja Seleša formirali su svoj klub kojim će predsjedati Seleš.