Bivša Kolibrica, danas apsolventica glume, vodi dramsku radionicu u rodnome gradu

Gradska knjižnica “Franjo Marković” poziva djecu i mlade u dobi od 10 do 25 godina na sudjelovanje u profesionalno vođenoj dramskoj radionici koja će se održavati utorkom i petkom od 6. do 29. kolovoza 2025. (prva od 18 do 19.30, kasnije po dogovoru) u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice. Voditeljica radionice je Tea Sekelj, mlada Križevčanka i apsolventica Studija glume i medija na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Tea je Akademiju upisala iz prvog pokušaja, nakon što je završila križevačku gimnaziju i ozbiljno se pripremila za prijemni ispit, ali i pet godina bila članica Dramske družine “Kolibrići” s kojom je pripremila tridesetak predstava i u njima oživljavala različite likove.

Prva radionica održat će se u srijedu, 6. 8. 2025. u 18 sati (iznimno zbog blagdana u srijedu). Ulaz u multimedijsku dvoranu knjižnice – kroz stražnji ulaz, s parkirališta.

Za sudjelovanje je obavezna prijava do 4. kolovoza na broj telefona 048 682 646 (kućni 12) ili na e-mail adresu gkfm.ozo@gmail.com .

Cijena radionice je 25 eura za cijeli mjesec kolovoz, dva puta tjedno po 90 minuta. Za sudjelovanje se potpisuje ugovor, a uplata ide na žiro račun knjižnice (podaci prilikom potpisivanja ugovora). Za maloljetne polaznike ugovor potpisuju roditelji.

Polaznici će uz profesionalno vođenje svladavati osnovne dramske tehnike kroz dramske vježbe i igre, učiti pravilno disanje, govor na sceni, jezične vježbe kroz igru, pokret i ritam, pantomimu kao scenski element, te će izvoditi kratke dramske tekstove na pozornici.