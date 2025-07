HDZ o Korenovoj Mreži: Duboko smo razočarani

HDZ je duboko razočaran odlukom vijećnika Mreže koji su jučer na konstituirajućoj sjednici Županijske skupštine podržali SDP-ovu većinu i njihovog kandidata Ivana Pala za predsjednika skupštine, priopćila je to sinoć Županijska organizacija HDZ-a koja je godinama podržavala bivšeg župana, Mrežinog Darka Korena. Ovo je bio treći pokušaj konstituiranja nakon što na ranijim sjednicama niti jedna opcija nije uspjela osigurati većinu, a da predsjednik jučer nije izabran, uslijedili bi novi izbori za članove Županijske skupštine. Zahvaljujući političkom dogovoru između vijećnika SDP-a, župana Tomislava Golubića i vijećnika izabranih s liste MREŽE nezavisnih lista predvođene bivšim županom Korenom, novi izbori su izbjegnuti i većinu zasad osigurava 20 ruku.



“Građani Koprivničko-križevačke županije zaslužuju znati što se dogodilo – i zašto. Oni koji su tražili Vaše povjerenje predstavljajući se kao opcija centra, stabilnosti i razuma, sada su izabrali politički savez sa strankom koja ih je donedavno oštro kritizirala i politički diskreditirala. Umjesto nastavka suradnje na temeljima odgovornosti i kontinuiteta, svjedočimo iznenadnom i teško objašnjivom zaokretu. Ovaj potez – iako legitimno političko pravo – otvara ozbiljna pitanja o dosljednosti i političkim motivima aktera koji su do jučer tvrdili jedno, a danas rade suprotno“, poručuje HDZ.

Kritike nisu poštedjeli ni županov SDP, stranku koja u Županijskoj skupštini ima najviše vijećnika, njih četrnaest. Tvrde da je SDP promijenio narativ i retoriku, a da se suradnja s Mrežom temelji isključivo na zbrajanju ruku za većinu, bez zajedničke političke vizije te da teško može dati stabilne rezultate.



“Ako je Mreži bilo važnije zadovoljiti političke ambicije kroz savez sa SDP-om, nego poštovati one koji su ih godinama podržavali – to govori mnogo o njihovim prioritetima. No, ne mijenja ništa za nas. Mi ostajemo dosljedni, čvrsto usmjereni prema onome što je najvažnije: rad za ljude, stabilnost županije i vjerodostojna politika koja ne ovisi o političkim kalkulacijama“, izjavio je, nakon konstituirajuće sjednice Županijske skupštine predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke županije Darko Sobota. Oni koji su jučer odabrali drukčiji put, poručuju iz HDZ-a, sami će snositi političku odgovornost pred građanima.