Županija rebalansom povećala sredstva svim resorima

Rebalansom proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2025. godinu povećana su sredstva za obrazovanje, sport, zdravstvo, poljoprivredu, infrastrukturu i obnovljive izvore energije, a donošenjem odluke o novim koeficijentima za obračun plaća županu Tomislavu Golubiću i njegovom zamjeniku Mariju Rajnu plaća je smanjena za 5% i 3%, odnosno sada iznosi redom oko 4000 i 3300 eura mjesečno.

Sažetak je to 3. sjednice Županijske skupštine održane u petak u koprivničkoj Gradskoj vijećnici, na kojoj je usvojeno čak 40 točaka dnevnog reda, među kojima i usvajanje rješenja o ponovnom imenovanju Dragutina Guzalića za ravnatelja Županijske uprave za ceste. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Ivan Pal, a uz župana i dožupana prisustvovali su još pročelnici županijskih upravnih odjela te članovi Skupštine.

Župan Golubić naglasio je kako je zahvaljujući odgovornom upravljanju i boljim prihodima, posebno od poreza na dohodak, županijski proračun povećan za 13,3 milijuna eura, dok su rashodi porasli za 11,7 milijuna eura. Naglasio je kako je cilj rebalansa održati stabilnost javnih financija i dodatno potaknuti razvoj lokalnih zajednica, obrazovanja i gospodarstva, uz istodobno jačanje socijalne osjetljivosti Županije.

Među važnijim izmjenama je sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu projekata za JLS koje je od osnovnog iznosa, rebalansom povećano za 25 tisuća eura. Također povećana su sredstava za sufinanciranje RCGO Piškornica za 300 tisuća eura, sredstva za prijevoz svih učenika na području Županije učenika za 400 tisuća eura, sredstva za srednje škole za 170 tisuća eura. Osigurano je i 240.000 eura dodatne pomoći poljoprivrednicima.

Preostale točke dnevnog reda odnosile su se na tehnička i izvještajna pitanja – razmatranje izvješća o provedbi županijskih programa i aktivnosti tijekom 2024. godine, donošenje odluka o pravima građenja, imenovanjima članova povjerenstava te tehničke odluke vezane uz rad Županijske skupštine, među kojima je izvješće o mjerama provedbe tekućeg projekta „Digitalna transformacija županijske uprave“ za 2024., koje je predstavio dožupan Rajn.