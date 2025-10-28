Goran Hrg na čelu gradskog HDZ-a

Nakon unutarstranačkih izbora održanih u nedjelju u općinskim, gradskim i županijskim organizacijama te organizacijama gradskih četvrti Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), novi predsjednik GO HDZ Križevci je Goran Hrg, gradski vijećnik u drugom mandatu te imenovani mrtvozornik za područje Grada Križevaca. Na županijskoj razini novi predsjednik ŽO HDZ je Mario Vrbanić koji nije imao protukandidata.

Hrg je dobio uvjerljivo više glasova od protukandidata Stjepana Peršina, a uz njega izabrani su i novi potpredsjednici Tihana Mušan Gučin, Davor Štefanac i Dimče Sertić, dok kandidat za potpredsjednika Neven Jaki nije dobio dovoljan broj glasova. Dosadašnji predsjednik gradskog HDZ-a Mato Devčić, ravnatelj Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek”, nije se kandidirao za novi stranački mandat.