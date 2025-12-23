Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1531

Izv. prof. Toni Šćulac u Gradskoj knjižnici u Križevcima 26. studenoga 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta predavanja izv. prof. Tonija Šćulca sa splitskog sveučilišta koji nastavlja svoje predavanje na predavanje prof. Ivice Puljka pod naslovom Evolucija svemira od velikog praska do danas koje smo slušali u prošle dvije emisije. Predavanje je održano 26. studenoga u Gradskoj knjižnici Franjo Marković u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Tragači za zvijezdama Sanje Bužimkić i Nine Ivanović, na polici stripova Pretežno vedro: Meteostrip: Strip s anegdotama iz svijeta meteorologije Zorana Vakule i Krešimira Biuka, na odjelu beletristike Oblak u obliku deve Aline Nelege, a na stručno-znanstvenom odjelu Carska i kraljevska kuhinja Roberta Makłowicza.



Na današnji datum rođeni su Axel Fredrik Cronstedt i Akihito. Protonotar Ivan Zakmardi Dijankovečki dao je izraditi hrastovu škrinju za čuvanje temeljnih isprava hrvatske države, otkriven je tranzistor, obavljena je prva uspješna transplantacija bubrega, nakon 73 dana spašena 16-orica iz avionske nesreće u Andama… Umrli su Dživo Gundulić, Andrej Tupoljev i Danica Rusjan.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi nepoznatih afričkih artefakata, o obnovi stupa Marka Aurelija, te o novootkrivenim freskama u blizini Pompeja.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo kako u pravilu zvijezde na umoru “gutaju” svoje planete, prvi atlas cijelog neba jednog svemirskog teleskopa, otkrivanje iz svemira toplinskih tragova centra za rudarenje kriptovaluta, te prvu astronautkinju u invalidskim kolicima.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Josepha Bodina de Boismortiera, Engelberta Humperdincka, Tima Tobiasa, Oscara Petersona, Leslieja Westa, Chrisa Ree, Janike Balaža te grupe Iron Maiden.



