Najavljen 13. Crosscity Buckets: “Želimo turnir na glavnom trgu u Križevcima”

Danas, 19. srpnja, počinje 13. Crosscity Buckets. Križevci će i trinaestu godinu u nizu biti poprište najpopularnijeg turnira u uličnoj košarci u ovom dijelu Hrvatske, a ovaj puta turnir će u oba svoja dana biti službeno finale prvenstva Hrvatske. Prvo će se u subotu 19. srpnja održati završnica za mlađe kategorije, a dan kasnije, u nedjelju 20. srpnja, slijedi veliki spektakl i finale prvenstva Hrvatske za seniore!

Tim povodom organizatori iz udruge Ulica, To Smo Mi i Košarkaškog kluba Radnik Križevci održali su konferenciju za medije na kojoj su najavili turnir.

“Velika nam je čast što smo dobili povjerenje organizirati završnicu prvenstva Hrvatske. Kad se sjetim početaka turnira prije 12-13 godina, igralo se na betonu, za kotizaciju. Bio je to ‘old school’ hakl kojeg se svi rado sjećamo, ali rasli smo kao turnir i doveli Križevce do završnice prvenstva Hrvatske, televizijskog prijenosa, izborili smo se za nove koševe i profesionalnu podlogu te smo prepoznati kao ambasadori i pokretači 3×3 košarke u Hrvatskoj”, uvodno je rekao Tomislav Maslić, predsjednik udruge Ulica, To Smo Mi i sportski tajnik KK Radnik Križevci.

Suosnivač turnira je Admir Sinani, nekadašnji predsjednik udruge.

“Turnir smo pokrenuli Dejan Hrlec i ja, iz ljubavi prema haklu. Kad nam se pridružio Tomo Maslić, turnir je prerastao na višu razinu. Donio nam je poznanstva, iskustvo u košarkaškom radu i ulovili smo prvi val rasta i razvoja 3×3 košarke. Turnir je danas postao više od samog hakla. Postao je produžetak KK Radnik, bitno nam je da kroz turnir razvijamo infrastrukturu, ali i da radimo na obrazovanju svih, prvenstveno djece. Zahvaljujući turniru ovdje imamo nove mrežice, table, koševe, teren, dva murala su oslikana, osvježili smo i tribine. Ali želimo ići dalje, želimo još veću podršku Grada i da ovaj turnir postane još ozbiljnija manifestacija. Naš cilj je dovesti turnir na glavni gradski trg i da postane još masovniji. Želimo organizirati turnir na Strossmayerovom trgu i pomoći razvoju sporta i obrazovanja zajedno, da sport nije samo čista zabava i cuga, kako to često ispadne. Ovaj turnir ima drugačiju konotaciju”, emotivno je rekao Sinani.

Medijima se obratio i Jakov Jacović, pobjednik prošlosezonskog izdanja turnira.

“Mogu reći da je u Križevcima jako dobro organiziran turnir, jako se poštuju igrači, sjajan je teren i volim ovdje odigrati hakl.”

Jacović je i član U23 reprezentacije Hrvatske kojoj je izbornik Križevčanin Ivan Svoboda, protiv kojeg bi mogao igrati na nedjeljnom turniru.

“Odličan je izbornik, okuplja nas sve i jako dobro radimo, na najboljem smo putu da izborimo Svjetsko prvenstvo u Kini. A kao igrač, zeznuto je igrati protiv njega”, kratko je dodao.

Maslić se za kraj zahvalio svim sponzorima koji godinama podržavaju turnir. Mahom se radi o malim i velikim gradskim poduzetnicima, koji su redovito uz turnir. Tu je i podrška od HKS-a.

“Ultimativni cilj nam je preseliti turnir na Strossmayerov trg, uz amfiteatar pored paviljona, postaviti montažne tribine i napraviti spektakularan turnir. Potencijal postoji, mi za vrijeme turnira okupljamo 200 djece i 60 seniora u dva dana, to je ozbiljan broj. Za taj iskorak nam treba jača podrška od Grada i Županije te se želimo pozicionirati kao jedna od najjačih manifestacija na području županije. Energije i volje za to imamo napretek, pogotovo jer smo svi redom volonteri i turnir radimo bez ikakve naknade, što je jedino ispravno jer smo ovdje svi iz istog cilja – volimo košarku, sport i urbanu kulturu. Bitno nam je da se prepozna način na koju pokušavamo mlade sportaše odgojiti. Približavamo im urbanu kulturu kroz ovaj turnir i trudimo ih se odmaknuti od mobitela, laptopa i društvenih mreža.”

Maslić se dotaknuo još nekih pojedinaca iz 3×3 scene poput Ivana Šipraka iz Bjelovara, kojeg je istaknuo kao velikog entuzijasta, dok je Sinani za kraj dodao:

“Košarka je sport koji je institucija u gradu. Ovaj turnir je moderna verzija košarke kojoj se mi i klub želimo približiti. Zbog toga kroz turnir od prvog dana promoviramo odgoj, obrazovanje, sport i kulturu. Pa je onda bitna i muzika, ponašanje na ulici i zato se i udruga zove Ulica, To Smo Mi, zato što odgaja i to je kontekst kroz koji turnir ide. Istaknuo bih samo jednog sponzora koji je uz turnir od prvog izdanja, to je Trgoagencija i Goran Sokolić. On nam je bio prvi sponzor i hvala mu što je i dalje uz turnir. Mi ćemo do našeg cilja svakako doći, ali da bi to lakše ostvarili, konstantno naglašavamo odgojnu komponentu koju turnir ima. Ako nas institucije poprate, napravit ćemo duplo jači turnir, promociju košarke, sporta i Križevaca”, zaključio je Sinani.