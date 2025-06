Uspješna križevačka slikarica – nakon Taipeija i u New York

Za Križevčanku Martu Katavić nema odmora iako se još nisu slegli dojmovi s nedavnog otvorenja njene samostalne izložbe “Sjene i čelik” u renomiranoj tajvanskoj galeriji Nunu Fine Art Taipei. Već se sprema na umjetničke rezidencije u Europi, a na jesen će i “preko bare”.

“Moram priznati da smo svi silno ponosni na Martu. Nakon izložbi u Laubi, Zen Contemporary Art, Muzeju suvremene umjetnosti, u Bratislavi i na skupnoj izložbi u Meksiku, ovo u Taipeju osjeća se kao veliki, samostalni iskorak u novu dimenziju. Izlaže u jednoj od značajnijih galerija u Taipeiju, i to do kraja kolovoza“, ispričao nam je Martin tata Siniša.

U Tajvanu su joj dani bili ispunjeni sastancima s kolekcionarima i potencijalnim kupcima, sudjelovala je i na okruglom stolu s dvojicom tajvanskih umjetnika, a potom se izložba seli u drugi najveći grad na Tajvanu, gdje će izlagati uz renomirane azijske autore.

“Također je u tijeku razgovor s galeristicom Nunu o mogućoj samostalnoj izložbi u njenoj galeriji u Sohou u New Yorku – što nas sve dodatno uzbuđuje i veseli“, ponosni su njeni roditelji. A nakon Tajvana, Marta ide na umjetničku rezidenciju u Njemačkoj, te na jesen u SAD gdje će izlagati u sklopu programa The Colonial Pilgrimage u New Jerseyju, zajedno s nekoliko hrvatskih autora.

U međuvremenu, ovaj tjedan ponovno izlaže na “Nesvrstanima” u Zagrebu, na najvažnijem događaju na kalendaru tržišta suvremene umjetnosti, ne samo u Hrvatskoj već i u regiji, gdje sudjeluju probrani izlagači. Umjetnički sajam Nesvrstani podržava umjetničke inicijative i razvoj, a istovremeno pruža priliku kolekcionarima i zaljubljenicima u umjetnost za otkrivanje najuzbudljivijih novih djela poznatih, ali i mladih, još široj publici, nepoznatih umjetnika.

“Nama je sve to jako emotivnom a njoj, čini se, dolazi kao potvrda da vrijedi ono što radi i da je na dobrom putu“, otkrili su nam Martini roditelji, upijajući doživljaje nakon velikog otvorenja njene izložbe u Taipeiju.