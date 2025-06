Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1513

Doc. dr. sc. NIkola Habek na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 17. svibnja 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo snimku prvih dvadeset minuta posljednjeg predavanja na ovogodišnjem festivalu Deset dana astronomije u Daruvaru koje je 17. svibnja održao doc. dr. sc. Nikola Habek s Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Kako je tema koja je ujedinjavala sva predavanja na tom festivalu bila umjetna inteligencija, predavanje Nikole Habeka zvalo se ‘Mozak, svemir, umjetna inteligencija i ostale nevjerojatne stvari’.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu ‘Na obali Tamnoga mora tmine’ Andrewa Petersona, na polici stripova ‘Terra’ Christophea Duboisa i Rodolphea, na odjelu beletristike ‘Duhovi kuće Ashburn’ Darcy Coates, a na stručno-znanstvenom odjelu ‘Glagoljica za znatiželjne’ Ane Mihaljević.



Na današnji datum rođeni su Norman Cousins, Petar Krelja, Dubrovačka Republika kupila je od Bosne istočni dio Konavala, Henrik VIII. i Katarina Aragonska okrunjeni su za kralja i kraljicu Engleske, usvaja se prvi republikanski ustav u Francuskoj, umrli su Lucrezia Borgia i Dimitrije Demeter.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi ‘Vladimir Dodig Trokut: Odred za baštinu’, o projektu ‘Urboglifi – Urboteka: 1000 Lumièreovih minuta za Orsona Wellesa’, o Nagradi ‘Vladimir Nazor’ te o otkriću antičkog prolaza u Dioklecijanovoj palači u Splitu.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo početak festivala Dani meteorita Križevci pola sata nakon završetka ove emisije.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Volfgangsa Dārziņša, Petra Iljiča Čajkovskog, Joachima Raffa, Ralpha Vaughana Williamsa, Ive Paraća, Vana Morrisona, Johna Illsleya, ‘Boba Marleya and the Wailers’ te ‘Neila Younga and the Chrome Hearts’.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1513 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 24. lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/