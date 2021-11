Na susretu gradonačelnika i poduzetnika Rajn predstavio primjere dobre prakse iz Križevaca

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i poslovni tjednik Lider 13. godinu za redom organizirali su konferenciju „48 sati“ – Susret gradonačelnika i poduzetnika na kojoj je gradonačelnik Mario Rajn imao prilike na okruglom stolu „Kako do pravednog, zelenog i produktivnog grada“ govoriti o primjerima dobre prakse u Križevcima. Osvrnuo se na put Križevaca prema energetski neovisnom gradu do 2030. godine, pokretanje Energetsko-klimatskog ureda te na izradu Plana razvoja grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine koji će u nadolazećem razdoblju usmjeriti ulaganja u one razvojne projekte koji će doprinijeti gospodarskom i društvenom napretku Križevaca. Spomenuo je kako je u izradi ovog Plana sudjelovala fokus grupa od stotinjak građana Križevaca te kako upravo u ovom trenutku putem platforme Sudjeluj! Križevci građani mogu dostavljati svoje primjedbe i prijedloge na priloženi nacrt ovog Plana razvoja.



“Participacija građana u današnje vrijeme je vrlo važna pa se tako građane Križevaca, osim u izradu Plana razvoja grada, uključuje u izradu proračuna“, rekao je Rajn i spomenuo projekt Križevačkih sunčanih krovova u kojem su također sudjelovali građani i po kojem je naš grad postao nacionalno prepoznatljiv.

Uz gradonačelnika, na ovom okruglom stolu sudjelovali su predsjednik Skupštine Grada Zagreba Joško Klisović te Ingrid Gojević iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj ove konferencije bio je raspraviti i definirati mogućnosti suradnje javnog i privatnog sektora u svrhu poticanja razvoja lokalnih zajednica te predstaviti uspješne primjere i iskustva u područjima od zajedničkog interesa gradonačelnicima i poduzetnicima.