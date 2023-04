Kadeti Radnika, nakon Splićana, pobijedili i Zadrane

Kadeti križevačkog Radnika ostvarili su novu pobjedu u Jedinstvenoj ligi. U nedjelju su dvorani KPC-a nadjačali Splićane, a večeras, pred 150 poklonika loptanja pod obručima, zadarsku Diadoru 85:74 (18:14, 23:21, 20:22, 24:17) u GŠSD Ljudevita Modeca. U prvoj dionici utakmice puno grešaka na obje strane, ali je to i uobičajeno u tom uzrastu. Križevčani su u drugoj četvrtini pobjegli na 12 razlike, no u košarci se sve brzo promijeni, nekoliko grešaka domaćina i nekoliko pogođenih šuteva gostiju koji su se, poglavito, oslanjali na šut. No, kada šut “izda”, onda nema “popravnog”, a nisu ga mogli niti imati jer su ih Radnikovci nadskakali, naposljetku 55 domaćih nasuprot 45 gostujućih skokova, a u tom elementu prednjačili su Brkić, Katanović i Krišto.

Momčad trenera Ivana Svobode nije se, doduše, značajnije odlijepila niti nakon treće dionice u kojoj smo zabilježili i zakucavanje Krišta nakon asistencije Katanovića. Radnik je u završnoj četvrtini potpuno nadigrao Diadoru. Prednost se popela i na plus 19. Goste je “izludio” Brkić sa svojim prodorima i koševima pod prekršajem s dodatnim slobodnim bacanjem, a pridružio mu se i Katanović s brojnim osvojenim loptama. Njih dvojica su, uostalom, po svim pokazateljima ponajbolji igrači Jedinstvene kadetske lige. Danas je double-double učinak, osim njih, ostvario i Matej Krišto. Radnik u sljedećem kolu gostuje u Zagrebu, 29. travnja, kod Košarkaške akademije Mrav, postave koja ih je pobijedila u Križevcima. Kako Križevčani igraju, vjerujemo da je vrijeme za uzvrat i “Mravima”.

RADNIK: Brkić 35 (2 x 3, 16 skokova, 3 asistencije, valorizacija 31), Katanović 22 (3 x 3, 13 skokova, 6 asistencija, valorizacija 37), Supančić 3 (1 x 3), Radić 10 (2 x 3), Krišto 10 (10 skokova, 3 asistencije, valorizacija 16), Filipović, Karre 2, Car, Jašarović, Fržović 3 (1 x 3), Gužvinec, Jelak.