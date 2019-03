U tijeku je besplatan edukacijski program agencije Speck za programere

U Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci u tijeku je besplatan edukacijski program iz programiranja. Podsjetimo, po prvi puta Grad Križevci u suradnji s agencijom za kreativni dizajn i razvoj Speck pokrenuo je besplatan edukacijski program o web i mobilnom programiranju. Prijaviti su se mogli građani koji su se tijekom svog obrazovanja susreli s programiranjem, te je nakon provjere odabrano deset polaznika koji ovaj program pohađaju u potpunosti besplatno.

Kroz ove edukacije polaznici će steći znanja i vještine o najnovijim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, a cilj programa je podići kompetencije građana i stvoriti pretpostavke za rast i privlačenje novih tvrtki iz IKT sektora u Križevce.

Polaznike je tako 5. ožujka pozdravio gradonačelnik Mario Rajn poželjevši im uspješno savladavanje programa i u konačnici stjecanje novih kompetencija te zaposlenje u IKT sektoru.

Osim ovog programa, Grad Križevci u suradnji s tvrtkom Codel d.o.o. pokrenuo je drugi ciklus informatičke edukacije koji je orijentiran na C programere i derivate C programskog sadržaja (java, C++, IOT i PLC). Rok za prijavu na ovaj besplatni program je 31. ožujak, a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem poveznice.