Kad književnost inspirira – izložba vizualnih interpretacija gorčine

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja na Nemčićevom trgu večeras se otvara gostujuća grupna izložba ilustracija “Gorka slika”, u organizaciji Udruge Artoratorij. Izložba donosi vizualne interpretacije gorčine, inspirirane pobjedničkim pričama književnog natječaja Narodne knjižnice Vrbovec i Irene Skopljak Barić “ZA najbolju GORKU priču” (Posljednja polka u Rijeci, Dalen Belić; Na livadi pored autoceste, Iva Bezinović-Haydon; Motika, Ivan Zrinušić; Mrtva priroda, Danijela Repman), a kroz radove mladih suvremenih umjetnika i umjetnica istražuje emocije tuge, čežnje, bijesa i samoće.

Kratke priče, prožete dubokim emocijama i atmosferom gorčine, poslužile su kao temelj za ilustracije koje prenose snažan doživljaj kroz likovni jezik. Izložba je prilika za promišljanje odnosa književnosti i vizualnog izraza te istraživanje emocionalnih slojeva koji proizlaze iz tog spoja.



Izložbu “Gorka slika” izvorno je osmislila i organizirala Udruga Artoratorij, koja je ujedno pokrenula i istoimeni likovni natječaj te premijerno ugostila izložbu u svom prostoru u Vrbovcu, a sad gostuje u našoj galeriji. Indirektna inspiracija za sudionike izložbe bila je i Marija Jurić Zagorka, čiji je izazovan život i izniman književni, novinarski i feministički doprinos bio polazište za sam književni natječaj. Izložba Gorka slika tako nastavlja dijalog između književnog i likovnog izraza, potičući promišljanje o emocijama koje su često potisnute, ali prisutne.

Stručni žiri u sastavu Tina Rajić, kustosica izložbe te Verena Jakuš, Ivan Mak i Sanja Tarandek iz Udruge Artoratorij odabrao je 14 autora i autorica među 29 prijavljenih. Na izložbi sudjeluju: Mihael Bađun, Mihaela Erceg, Ivana Geček, Tea Ivković, Erika Komar, Anita Kos, Mia Maraković, Helena Nemeš, Maja Perak, Marija Prša, Magdalena Samardžić, Julia Stura, Nataša Takač i Hana Volner. Njihovi radovi u formi ilustracije nastali su različitim tehnikama i stilovima, prenose snažnu emocionalnu dubinu priče koja im je bila polazište.



“Umjetnički radovi okupljeni na ovoj izložbi kroz različite umjetničke pristupe istražuju fundamentalno značenje gorčine, melankolije i tjeskobe. Tmurni koloriti i sumorni, introspektivni prizori dominiraju većinom radova, sugerirajući emotivnu težinu prisutnu u pričama i osobnim promišljanjima umjetnika. Svi su ti elementi inherentni ovoj izložbi, čineći je introspektivnim vizualnim dijalogom između priče i slike, prošlosti i sadašnjosti, gorčine i nade“, naglašava kustosica izložbe Tina Rajić u predgovoru kataloga.

Otvorenje je večeras, utorak 24. lipnja u 19 sati i izložba ostaje otvorena do 12. srpnja 2025.

Radno vrijeme galerije: ponedjeljak – petak 10 do 13 sati i 18 do 20 sati, a subotom od 10 do 12 sati. Ulazak je slobodan.