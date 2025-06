[FOTO] “Pomlađeni” Planinarac otvorio vrata, predstavljeno Kalničko pivo

Točno deset dana prije 90. obljetnice svečanog otvorenja Planinarskog doma Kalnik 1935. godine, na istom se mjestu podno starog grada Veliki Kalnik, na 480 metara nadmorske visine, u petak održala svečanost povodom revitalizacije ponude i interijera, ali i novouređene te proširene terase omiljenog Planinarca. Rezultat je to višemjesečnih napora novih zakupaca ovog kalničkog izletišta čiji je vlasnik Planinarsko društvo Kalnik s predsjednikom Draženom Zemunom.

Upravljanje nad Planinarskim domom Kalnik prije tri mjeseca preuzela je nova križevačka tvrtka Osmi zub d.o.o., kojoj su osnivači konzultant i poduzetnik Domagoj Račić iz Zagreba, energetski stručnjak Robert Pašičko iz Križevaca te avanturist i svjetski putnik Kristijan Grubišić iz Budačke Rijeke u Općini Krnjak u Karlovačkoj županiji. Među ulagačima je i ugledni križevački obrtnik Marijan Hlebić.

Okupljene uzvanike, među kojima su se našli i novi križevački gradonačelnik Tomislav Katanović te novi načelnik Općine Kalnik Dorian Kešer, ali i budući križevački gradski vijećnici Matej Bunta i Mladen Kešer, uvodno je pozdravila voditeljica Planinarskog doma Valentina Kuzmić, koja je izrazila toplu dobrodošlicu i pozvala sve da se zabave i uživaju u pripremljenoj večeri i piću – biranim vinima Vinarije Korenko te novom Kalničkom pivu.

Spomen na doba izgradnje Planinarskog doma dao je u pozdravnom govoru Robert Pašičko: “Tridesetak Križevčana tada je, zajedno sa svojim obiteljima, vlastitim sredstvima izgradilo dom, ne za sebe, nego za buduće generacije. Dom nije za nas, on je za vas, za sve ljude ovog kraja i one koji dolaze.” Pašičko je kao inicijator ovog poslovnog poduhvata pozvao sve zainteresirane na aktivno sudjelovanje idejama i prijedlozima.

Predstavivši ulagače te zahvalivši svim zaposlenicima čiji rad i trud čine ovu priču kvalitetnom, okupljenima se također obratio i direktor tvrtke Osmi zub Domagoj Račić: “Neki su na vlasti, neki su u oporbi, ali želim naglasiti da je Planinarac tu za sve vas! Ovdje smo prije svega ljudi, okupljeni oko zajedničke želje da se družimo, razgovaramo i dijelimo trenutke uz čašu vina ili gutljaj Kalničkog piva.”

Kalničko pivo je stila pilsner, “sa stavom i okusom Kalnika”, puni ga Zadružna pivovara Brlog iz Zadra, a bit će dio ekskluzivne ponude Planinarca, uz već okušane gastronomske klasike – grah s kobasicama, gulaš s njokima, štrukle sa sirom i domaće knedle sa šljivama. Od veganske ponude ističe se veganski grah, a povremeno će nuditi i veganske burgere. Kuhinju Planinarca vodi Filip Bačan, kuhar s dugogodišnjim iskustvom, između ostalog i u zagrebačkom Rougemarinu, i njegova desna ruka Martin Koretić.

Najavljeno je i novo radno vrijeme Planinarca tijekom ljeta – svaki petak, subotu i nedjelju od 8 do 20 sati, a radit će i na Tijelovo. Radno vrijeme kuhinje je od 11 do 18 sati. Petkom će u ponuditi biti i riblje jelo, a za stolove u samom domu primat će se rezervacije. Rezervacije se primaju i za vjenčanja, krstitke, obiteljske svečanosti te druge proslave i prigode, i to na 095/370-5880 ili e-poštom na domkalnik@gmail.com.

Od smještajnih kapaciteta Planinarac nudi 30 ležajeva raspoređenih u 11 soba, i to redovno vikendom, ali i tijekom tjedna uz prethodnu najavu. U najavi je i preuređenje soba za smještaj te dogradnja zasebnog ulaza za goste koji planiraju prenoćiti. Ovo je tek dio novosti koje priprema nova ekipa Planinarca, zasigurno zanimljivog izletišta za sve željne vrsne gastronomske i enološke ponude, ali i aktivnog boravka u prirodi Kalnika.